Jesse Lingard de Manchester United a offert un moyen de sortir du club

Certains fans de Manchester United peuvent être heureux d’apprendre que Jesse Lingard a des prétendants qui cherchent à le signer malgré sa mauvaise forme évidente cette saison.

Le pacy Englishman a regardé l’ombre de lui tout au long de la campagne et a déjà cité des problèmes personnels comme cause de sa disparition.

À ses meilleurs supporters, il le considérait comme un joueur d’équipe utile et maintenant qu’il est à son pire, et depuis un certain temps maintenant, certains pensent qu’il n’a pas du tout de rôle à jouer à United.

Ole Gunnar Solskjaer semblait certainement un fan de Lingard pendant les premières parties de la saison, refusant presque de le laisser tomber mais la mauvaise forme devint bientôt indéniable.

Le produit de l’académie n’a depuis lors pas réussi à regagner sa place dans le onze de départ, provoquant des rumeurs selon lesquelles il pourrait être déplacé cet été.

Selon ESPN, l’Atletico Madrid et l’AS Roma sont prêts à se jeter sur Lingard s’il finit par quitter les Red Devils à l’avenir.

Il serait surprenant de voir Solskjaer allumer un joueur qu’il avait précédemment évalué, mais il est peu probable qu’une vente provoque beaucoup de bruit.

Bien sûr, le transfert de Bruno Fernandes en hiver signifie qu’il y a moins de dépendance à Lingard et donc peut-être que le club peut se permettre de le déplacer.