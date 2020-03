Jesse Lingard traîné par des fans vicieux après une performance boiteuse

Malgré la victoire 3-0 de Manchester United contre Derby County la nuit dernière, les fans et les médias ont rapidement condamné et ridiculisé la performance de Jesse Lingard.

Lingard a été scandaleusement maltraité alors qu’il montait à bord de l’entraîneur de l’équipe après le match dans un incident filmé. Des fans ignorants ont crié ‘F-k off Jesse you’s sh-t!’, ‘Jesse you’w w’ k ’à plusieurs reprises devant le joueur de 27 ans en difficulté.

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, Lingard a été impitoyablement traîné après que Luke Shaw a déclaré dans une interview d’après-match qu’il «essayait de [claim Shaw’s goal], mais il n’a aucune chance d’avoir ça! Je ne l’ai pas revu, mais il dit que ça lui est sorti du dos. Pour être juste, je serais assez gêné de prétendre que si j’étais lui. »

Bien que Shaw plaisantait clairement, ses commentaires ont fourni plus de carburant aux fans de mickey qui ont décrit la déviation du dos de Lingard comme une “ finition clinique ” et ont noté que Lingard a maintenant marqué plus de buts que Messi, Ronaldo et Lewandowski ce mois-ci.

Jesse Lingard avec une finition clinique pour nous mettre en place après l’aide parfaite de Luke Shaw.

Buts marqués en mars:

° Ronaldo: 0

° Messi: 0

° Lewandowski: 0

Le diplômé de l’académie n’a pas présenté de performance désastreuse, mais cela n’a pas suffi à satisfaire une grande partie de la base de fans qui a atteint le bout de son fil et continue d’exprimer ses frustrations sur les réseaux sociaux.

Quoi de plus utile.

RT pour lingard

Pendant ce temps, pour ajouter aux malheurs de Lingard, The Times et The Mail ont publié des articles accablants après le jeu sur les progrès du meneur de jeu.

Paul Hirst du Times a noté que «l’avant-garde de l’Anglais l’avait déserté» et qu’il y avait «peu de produit final» tandis que Kieran Gill du Mail a commenté que «sa plus grande contribution ici se trouvait être une déviation par hasard de son dos»… «il doit commencer à jouer ou son temps à Manchester United sera bientôt terminé.

Il y a des suggestions que le manager Ole Gunnar Solskjaer est également incapable de trouver quelque chose de positif à dire sur le joueur né à Warrington. “Il a fait un travail professionnel, travaillant dur, cela n’a pas coulé pour l’équipe ou pour lui dès le début” était le meilleur que le Norvégien habituellement optimiste puisse rassembler.

Il est difficile de savoir ce qui se passera ensuite pour Lingard. Bien qu’il soit une figure populaire dans les vestiaires, il est douloureux de le voir subir des abus match après match et il a maintenant presque atteint un stade où la chose la plus gentille que Solskjaer puisse faire serait de retirer Lingard de la première équipe pour le reste de la saison et le déplacer en été.

