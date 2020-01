Jesús Vallejo jouera en prêt à Grenade jusqu’à la fin de la saison

Défenseur espagnol Jesús Vallejo jouera en prêt à Grenade jusqu’au 30 juin prochain, après l’accord tripartite entre l’équipe andalouse, le Real Madrid et Wolverhampton Wanderers, où il était jusqu’à présent affecté.

24/01/2020

Agir à 19h15

CET

EFE

Formé dans la carrière du Real Zaragoza, Vallejo a rejoint le Real Madrid en 2015 et depuis, il a déjà quatre affectations: au club aragonais lui-même, au German Frankfurt Eintracht, au English Wolverhampton, où il a à peine eu des opportunités, et maintenant à Grenade. Seulement 162 minutes en Premier League et 612 entre toutes les compétitions sont leur nombre avec l’équipe anglaise.

Championne d’Europe avec l’équipe espagnole des moins de 21 ans l’été dernier, la centrale tentera désormais d’accumuler des minutes de jeu dans l’équipe andalouse, qui occupe la dixième position en Liga Santander. Là, vous devez rivaliser avec la paire formée par Domingos Duarte et Germán Sánchez, qui jusqu’à présent sont immobiles dans les plans de Diego Martínez.

#WelcomeVallejo |

@JesusVallejo rejoint la #Granada.

Arrive comme prévu jusqu’en juin 2020.

Il sera présenté lundi prochain.

‍ & male; ️ Il s’entraîne ce matin à Barcelone avec ses coéquipiers. # EternaLucha

– Grenade C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) 24 janvier 2020