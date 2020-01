“J’étais capitaine et j’ai laissé beaucoup d’amis, mais …”

SORRENTO (NA). Course différente des autres contre le Gravina pour le défenseur du Sorrento Davide Cacace, en tant qu’ex, le défenseur central défiera de nombreux amis après quelques années alors que le capitaine les guidait en Serie D.

LE GRAND EX

Au vu de cet engagement, voici son analyse: «Nous avons travaillé dur pendant la semaine pour nous préparer à ce défi, il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées contre Francavilla, et c’était bien de commencer à travailler dessus. Nous sommes complets, nous allons défier une équipe que je connais bien, dans laquelle j’ai été capitaine et où j’ai laissé de nombreux amis. Ce ne sera pas un match comme les autres pour moi, il sera heureux de les embrasser à nouveau, j’ai passé une excellente année là-bas mais dimanche sera toujours une bataille. “

SALON EN ITALIE

Sur les prochains concurrents, des idées claires et une grande estime: «Parlons d’un club sain, ils ont des joueurs importants avec qui j’ai partagé les vestiaires, des gens du calibre de Santoro, Mbida et Chiaradia. Nous devrons prendre le terrain avec des idées très claires et beaucoup de détermination, en dehors de leur domicile, ils ont obtenu des résultats importants, il suffit de penser qu’ils ont gagné à Tarente et dessiné à Foggia. Je m’attends à un match ouvert à tout résultat, pour le public ce sera un bon spectacle, nous sommes confiants et avec M. Maiuri pendant la semaine nous avons pris soin de chaque détail comme toujours “.

INSTABLE ROSSONERI

Dernier commentaire sur la troisième place actuelle des Rossoneri: «Nous méritions chaque point, je crois que notre valeur est ce que le classement dit actuellement. À ce stade, Cerignola progresse, tandis que Foggia et Bitonto se battent pour le sommet, nous voulons continuer à avoir notre mot à dire et je pense également que nous aurions mérité quelques points de plus “.