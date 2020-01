“J’étais inquiet avant Albanova mais j’ai eu des réponses”

Un satisfait Ivan De Michele, entraîneur du Casoria, a commenté le succès de laAlbanova, puis faire une dédicace spéciale.

Voici ses paroles diffusées sur les chaînes officielles du club violet: «À la veille de ce défi, j’ai dit aux garçons que j’avais remarqué une baisse collective du désir et de la faim, et que la qualité des bijoux ne pouvait pas toujours résoudre les matchs. Notre force a toujours été l’équipe et la détermination, et contre Albanova les garçons m’ont montré qu’ils ont reçu le message, avec une belle performance “.

Et il ajoute: «Dans la seconde moitié, j’ai retiré Siciliano qui a joué une grande première mi-temps, mais il n’avait pas 90 pieds dans les jambes pour les quelques séances d’entraînement soutenues, et avec l’entrée de Maiellaro, nous avons mis des centimètres sur les balles hautes, avec un arrêt décisif dans la finale de sa part. Mon empreinte? Ce que je recherche, c’est le grain et la chemise en sueur, des éléments qui, quel que soit le résultat, peuvent toujours vous faire quitter le terrain la tête haute. Je suis heureuse de la victoire et je la dédie à ma femme, toujours avec une douce anticipation, dans l’espoir qu’elle puisse passer une grossesse paisible. ”