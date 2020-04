“J’étais sur le point d’aller à Boca avec Guillermo, mais Nández vient d’arriver”, a déclaré Víctor Ayala.

Victor Ayala, actuel footballeur de Gimnasia de La Plata, a profité de la quarantaine pour passer en revue des moments de sa carrière et a admis qu’il était autrefois proche d’un joueur à Boca, mais a perdu sa place en raison de l’arrivée de Nahitan Nández.

“J’étais très près d’aller à Boca quand Guillermo était. C’est au cours des six premiers mois que j’étais en Arabie, en 2016, lorsqu’un quota étranger de plus a été activé. J’examinais la possibilité d’une double nationalité, mais cela s’est compliqué et Nández vient d’arriver. Je ne me plains pas de ma carrière et de tout ce que j’ai accompli avec ceux avec qui j’étais, mais qui n’aurait pas aimé jouer pour un grand comme Boca? “, A déclaré le Paraguayen.

Et dans la même veine, il a ajouté: “Peut-être que si je maintiens le niveau et que je sens toujours que j’ai la capacité de continuer à démontrer quelque chose, à l’avenir je serai peut-être en excellente position. Si mon arrivée avait eu lieu à Boca, j’aurais dû être à Madrid. Certaines circonstances sont survenues qui l’ont empêché, mais je ne ferme pas les portes, j’espère que cela peut se produire à l’avenir. “

Pour sa part, il a raconté Diego Maradona en gymnastique: “Diego est très motivé par le retour du football. Il veut continuer, être avec l’équipe et il se soucie de chacun de ses joueurs. C’est une motivation pour nous. Qui aurait imaginé que Maradona me dirigerait? “Il nous raconte de nombreuses anecdotes des Coupes du Monde, de Boca et d’Argentinos Juniors. Il peut rester des heures, les rassemblements passent très vite avec lui. Nous sommes heureux qu’il veuille continuer avec nous.”

“Cette fois, j’ai pu marquer deux buts sur coup franc avec Godoy Cruz ce qu’il m’a dit a été enregistré, permettez-moi de relâcher mon pied car je le tenais un peu droit lors des coups de pied. J’espère pouvoir continuer à démontrer ce que j’ai appris de lui. Diego est un entraîneur de 10, c’est un grand motivateur. Nous souhaitons qu’il se poursuive encore longtemps. Il génère quelque chose de très agréable, il a beaucoup de grandeur et d’humilité. Espérons que cela continue pour notre bien et pour affronter le reste de l’année “, a-t-il conclu.