“J’étais très heureux à Rome, si je meurs et ressuscite, je reviendrai”

Saudade jaune et rouge pour Juan Manuel Iturbe, qui a montré son amour pour les micros Sky Sport Rome et vers ces années qui l’ont donnée comme fleur potentielle, ne s’est jamais épanouie cependant.

Déjà fleur jamais fleurie, ce qui a relégué l’extérieur, qui avait impressionné à Vérone avec leHellas à sa première saison italienne, pour disputer le championnat mexicain avec Pachuca.

En janvier, il semblait que l’histoire italienne de

Iturbe, avec le Gênes qu’en fait il

avait essayé, mais ensuite, en raison de problèmes physiques et donc de visites infructueuses, de

transfert rien n’a été fait.

Nostalgie des temps passés

Juan Manuel Iturbe pourrait écrire une histoire radicalement différente de la présente. À l’été 2014, Roma l’a emmené de Hellas Verona, croyant qu’il avait frappé un coup.

Un espoir faible et éphémère restera: la classe extérieure de 1993 déçoit et attend tellement, et la Roma commence à partir de janvier 2016 à la prêter à de nombreuses équipes dont Bornemouth, turin. Le garçon n’est pas fait et puis Roma décide de le vendre, éteignant les lumières sur le jeune talent paraguayen qui commence à rêver dans le championnat mexicain.

Malgré cela, Iturbe ne cesse de parler de son aventure jaune et rouge: dans sa dernière interview avec Sky Sport, l’extérieur a prononcé des mots au miel vers Rome, disant même qu’il était prêt à retourner dans la capitale dans une autre vie: «A Rome j’étais un gamin heureux, je voulais bien jouer et je me suis beaucoup entraîné. Nous étions deuxièmes et le plus important était de se qualifier pour la Ligue des champions. J’ai entretenu de bonnes relations avec tout le monde. Si je meurs et ressuscite, je retourne à Rome. “

Iturbe meurt probablement du désir de retourner aux Giallorossi, mais les histoires ne finissent pas toujours bien. Il ne reste plus qu’à espérer la providence et une autre vie.