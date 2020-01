Jeune à l’Inter. Et Solskjaer fait la promotion du capitaine de Man United, Maguire

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l'Inter pour se battre pour le Scudetto?

Harry Maguire est le nouveau capitaine de Manchester United. C’est le choix d’Ole Gunnar Solskjaer après les adieux d’Ashley Young, qui deviendra aujourd’hui un joueur de l’Inter. L’entraîneur norvégien l’a confirmé, malgré le fait que le défenseur ne soit venu porter le maillot des Diables rouges cette saison: “C’est un leader. Je ne suis pas surpris mais certainement impressionné par son charisme”. Le joueur de 26 ans a porté la ceinture à neuf reprises.

Ashley Young a atterri à Malpensa et se prépare à devenir officiellement un joueur de l’Inter. Le joueur a atterri à Milan avec sa femme, son fils et son agent Franck Trimboli et va maintenant passer des examens médicaux avant de signer avec le club Nerazzurri.