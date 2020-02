Jeunesse D Valore, classement Groupe G: Cassino vole, face à face Ladispoli-Tor Sapienza

la Série D comme la plus grande pépinière d’Italie. Pour la huitième saison consécutive, le Département interrégional, grâce au soutien de la Ligue nationale amateur, confirme l’initiative unique en son genre qui renforce la jeunes footballeurs appartenant aux sociétés du principal championnat amateur.

INITIATIVE

la Ligue nationale amateur ça va bien faire 450 000 euros aux clubs qui du 1er au 28ème jour se seront déployés chez les onze propriétaires, en plus des quatre prévus par règlement, les joueurs de la classe 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. Pour chacun d’eux (avec une plus grande attention à ceux provenant des crèches) un score sera attribué qui générera un classement spécial en fin d’année: les trois meilleures équipes de chaque groupe recevront respectivement 25 000 €, 15 000 € et 10 000 €.

VOICI LA CLASSIFICATION DU GROUPE G

Youth D Valore, Serie D groupe G après la 23e

Le poste Giovani D Valore, classement du groupe G: Cassino vole face à face Ladispoli-Tor Sapienza est apparu en premier sur Le reste du football.