Jeux gratuits: 10 jeux gratuits dont vous pouvez profiter sur les jeux vidéo Nintendo Switch

Les jeux gratuits Ils ont gagné du terrain pendant la quarantaine des coronavirus. Au Pérou, l’état d’urgence a été prolongé jusqu’au 10 mai, nous partageons donc une liste de 10 jeux gratuits que vous pouvez télécharger sur Commutateur.

La console japonaise Nintendo Switch Il a un système d’exploitation similaire à celui d’une tablette Android. Dans la boutique virtuelle, nous trouvons un vaste catalogue d’offres et d’excellents titres triple A; À son tour, il y a des jeux que nous pouvons apprécier sans payer.

Fortnite: Battle Royale

Faites le saut pour devenir le dernier survivant de cette Battle Royale * gratuite pour 100 joueurs. Construisez de gigantesques forts. Déjouez vos rivaux. Résistez à la victoire. Formez une équipe en ligne avec des amis du monde entier ou qui sont avec vous à ce moment-là. TELECHARGER ICI

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends a beaucoup de supercars de fabricants comme Ferrari, Porsche, Lamborghini et W Motors. Choisissez la voiture de vos rêves et parcourez des lieux spectaculaires à travers le monde. Devenez une légende parmi vos amis et dépassez vos limites pour atteindre la gloire mondiale. TELECHARGER ICI

Brawlhalla

Brawlhalla est un jeu de combat et de plateforme gratuit, un peu comme Super Smash Bros. Rejoignez des matchs amicaux gratuits, participez à des qualifications ou créez vos propres chambres avec vos amis. Des millions de joueurs. Mises à jour constantes. Plus de trente personnages uniques. Battez-vous pour la gloire à Valhalla! TELECHARGER ICI

Warframe

Warframe, développé par Digital Extremes, est un jeu de tir à la troisième personne ou un jeu vidéo avec une énorme quantité de contenu, qui peut être obtenu principalement gratuitement simplement en jouant en coopération avec d’autres joueurs. TELECHARGER ICI

Super Kirby Clash

Participez à des missions et affrontez de puissants boss dans Super Kirby Clash, un jeu d’action passionnant que vous pouvez télécharger et jouer gratuitement. Affrontez vos boss préférés de la série Kirby. Jouez seul ou avec jusqu’à trois amis sur la même console, en utilisant le mode de jeu local ou en ligne et sauvez Dream Kingdom!

Pokémon Quest

L’île de Rodacubo est le décor de Pokémon Quest, un RPG d’action animé créé par GAME FREAK inc., Développeur de nombreux titres Pokémon populaires. Le paysage et les habitants d’Isla Rodacubo ont un aspect cubique, donc l’esthétique de cette aventure Pokémon ne ressemble à aucune autre. Dans cette aventure d’installation gratuite * pour Nintendo SwitchLes joueurs se lancent dans des expéditions avec une équipe de trois Pokémon pour explorer l’île de Rodacubo et trouver ses trésors cachés. Le Pokémon se déplacera de lui-même, mais ce sera au joueur de diriger ses attaques lorsque des Pokémon sauvages apparaîtront. TELECHARGER ICI

Paladins

Rejoignez plus de 25 millions de joueurs dans Paladins, le jeu de tir fantasy en équipe gratuit. Utilisez vos armes et votre magie en tant que champion de la légende du royaume et personnalisez vos compétences pour jouer comme bon vous semble. TELECHARGER ICI

Dauntless

Battez-vous pour survivre aux confins du monde. En tant que Slayer, il est de votre devoir de traquer les énormes Behemoths qui dévorent la terre. Faites équipe avec des millions de joueurs et maîtrisez des batailles coopératives difficiles, créez des armes et des armures puissantes et forgez votre légende en tant que Ramsgate Slayer. Dauntless est un RPG d’action en ligne gratuit de Phoenix Labs. Préparez-vous aux mises à jour fréquentes, aux événements saisonniers, aux nouveaux Behemoths et bien plus encore dans ce monde en constante évolution. TELECHARGER ICI

Warface

Warface est un jeu d’action à la première personne en ligne pas comme les autres. Combattez plus de 50 cartes PvP multijoueurs, affrontez des raids PvE difficiles en mode coopératif et profitez d’un énorme arsenal de plus de 200 armes réalistes personnalisables. Rejoignez plus de 80 millions de joueurs dans le monde et jouez gratuitement dès maintenant! TELECHARGER ICI

Stern Pinball Arcade

Stern Pinball Arcade est le jeu de flipper le plus réaliste et le plus précis jamais créé! TELECHARGER ICI