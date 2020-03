Jeux olympiques de Tokyo, les nouvelles dates ont été officialisées après le report à 2021: les détails

Après la décision évidente de reporter le 2021 Jeux olympiques du Japon, vient du Comité International Olympique la formalisation des nouvelles dates de l’événement.

Ci-dessous la note officielle CONI avec tous les détails:

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021. C’est la décision prise aujourd’hui par le CIO, le comité d’organisation, le gouvernement métropolitain et le gouvernement japonais. Parallèlement, il a été établi avec le Comité international paralympique que les Jeux paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre.

L’officiel est venu après une conférence téléphonique à laquelle ont assisté le président du CIO, Thomas Bach, le président de Tokyo 2020 Mori Yoshirō, le gouverneur de Tokyo Koike Yuriko et le ministre olympique et paralympique Hashimoto Seiko.

Les nouvelles dates ont été définies sur la base de trois considérations principales et conformément aux principes établis par le comité exécutif du CIO le 17 mars 2020 – confirmés lors de la réunion d’aujourd’hui – avec le soutien des comités nationaux olympiques et des fédérations internationales de sports d’été.

1. Protéger la santé des athlètes et de toutes les personnes impliquées et soutenir le confinement du virus COVID-19.

2. Protéger les intérêts des athlètes et des sports olympiques.

3. Le calendrier mondial des sports internationaux.

Cette décision donne aux autorités sanitaires et à toutes les parties impliquées dans l’organisation des Jeux le temps nécessaire pour faire face à un scénario en constante évolution et gérer l’interruption causée par la pandémie de COVID-19. Les nouvelles dates, qui tombent exactement un an après celles initialement prévues pour 2020 (Jeux olympiques: du 24 juillet au 9 août 2020 et Jeux paralympiques: du 25 août au 6 septembre 2020) garantiront suffisamment de temps pour achever le processus de qualification.