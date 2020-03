Jeux olympiques reportés à 2021. Formiga ne rejoint pas le rêve. Malgré la carte d’identité

Malgré le report d’un an des Jeux Olympiques de Tokyo, le milieu de terrain brésilien Miraildes Maciel Mota, mieux connu sous le nom de Formiga, n’abandonne pas le rêve de participer à sa septième Olympiade consécutive malgré la carte d’identité du footballeur qui aura 43 ans l’année prochaine. Formiga l’a elle-même expliqué: «Mon objectif est d’être à Tokyo l’année prochaine, je continue à m’entraîner et à me consacrer au football comme je l’ai fait pendant toutes ces années et à travailler comme si les Jeux Olympiques avaient été cette année. – continue le Brésilien – Évidemment, cela ne dépend pas seulement de moi, mais je fais tout pour être là et je pense que j’ai de bonnes chances “.

Formiga est un véritable Highlander du football féminin après avoir disputé les six éditions des Jeux Olympiques depuis l’introduction du football féminin, remportant deux médailles d’argent en 2004 et 2008, en plus d’être la joueuse ayant le plus grand nombre d’apparitions au Monde (sept) et le plus ancien joueur de la compétition. Si elle devait participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, Formiga deviendrait également la joueuse la plus âgée des Jeux en battant sa compatriote Meg qui en 1996 a pris le terrain à l’âge de 40 ans et 213 jours.