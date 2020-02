Ce samedi 8 février 2020, nous annonçons le calendrier de tous les matchs aujourd’hui; aussi, des différentes ligues comme la Ligue MX, Ligue de Santander, Ligue 1 Movistar, Premier League, Super League argentine, Ligue des champions, Copa Libertadores, Coupe d’Amérique du Sud, Serie A italienne, Pré-olympique U23 Tokyo 2020, Coupe de l’America 2020, Coupe d’Europe 2020, entre autres compétitions nationales et internationales.

Dans Depor nous vous montrons les horaires des Parties de Football et les canaux de transmission pour ne manquer aucun détail de l’engagement de votre préférence. De plus, le Web suivra minute par minute de certains matchs qui apparaissent dans le calendrier des matchs de Samedi 8 février 2020, à partir de votre site Web.

De même, il est bon de savoir que bon nombre de ces réunions peuvent également être transmises gratuitement et en toute sécurité via Facebook Live et différentes pages Internet pour que vous puissiez regarder le football en direct depuis votre téléphone portable ou tout autre appareil mobile.

HEURES, CANAUX DE TÉLÉVISION ET APPLICATION MOBILE POUR VOIR LE SOCCER EN DIRECT

Pérou – Movistar League 1

18:15 | Manucci vs. Lima GOLPERU Alliance

20h00 | Université vs Sport Huancayo | GOLPERU

Angleterre – Premier League

7:30 | Everton vs. Crystal Palace | ESPN Play

12:30 | Brighton et Hove Albion | ESPN Play

Espagne – Santander League

7h00 | Lift vs Leganés | Sky hd

10:00 | Getafe vs. Valence | ESPN Watch Brazil

12:30 | Real Valladolid vs. Villarreal | Sky hd

15h00 | Atlético Madrid vs. Grenade | ESPN3

Italie – Serie A

9h00 | Fiorentina vs. Atalanta | ESPN Play

12:00 | Turin vs Sampdoria | ESPN Play

14:45 | Hellas Verona vs. Juventus | ESPN Play

Allemagne –Bundesliga

9h30 | Wolfsburg vs. Fortua Düsseldorf | Sky sport

9h30 | Werder Bremen s. Union Berlin | Sky sport

9h30 | Hertha BSC contre Mayence 05 | Sports de ciel

9h30 | Fribourg vs. Hoffenheim | Sports de ciel

12:30 | Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund | Sports de ciel

France – Ligue 1

11:30 | Olympique Marseille vs. Toulouse | DAZN

14h00 | Rennes vs. Brest | DAZN

14h00 | Dijjon vs. Nantes | Viaplay Denmark

14h00 | Amiens SC vs. Monaco | Viaplay Denmark

14h00 | Metz contre Bordeaux | Viaplay Denmark

Argentine – Super League argentine

15:35 | Défense et justice contre Colon | TyC Sports

15:35 | Gymnastique La Plata vs. Conseil d’administration | TNT Sports

17:40 | Banfield vs. Chapelet Central | Arena Sport 3

17:40 | Newell’s contre Étudiants | Arena Sports 3

19:45 | Boca Juniors contre. Atlético Tucumán | Arena Sport 2

Chili – Première division

10:00 | Huachipato vs. U. Concepcion | CDF Premium

16h00 | Université du Chili contre. Unión La Calera | CDF Premium

18:30 | Curicó Unido vs. Iquique Sports | CDF Premium

Colombie – First A

16:05 | Medellin vs. Patriots Boyacá | Gagner du sport

20:15 | Santa Fe contre. Junior | Gagner du sport

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: