Jevani Brown se joint à Forest Green Rovers en prêt de League Two Rivals

L’attaquant de Colchester United, Jevani Brown, a rejoint les rivaux de promotion de la Ligue 2 de Forest Green Rovers.

Colchester United envoie un prêt à terme à ses rivaux de la Ligue 2

Forest Green Rovers a finalisé la signature du milieu de terrain offensif Jevani Brown prêté par @ColU_Official.

Signature du premier janvier de Rovers

Brown a rejoint Colchester pour un montant non divulgué l’été dernier après avoir enregistré 16 passes décisives et huit buts au milieu de terrain.

Le milieu de terrain offensif a entamé cinq matchs de championnat pour John McGreal cette saison; cependant, avec des opportunités limitées comme arme de U pour la promotion, Brown cherche à augmenter son temps de jeu.

L’ancien meneur de jeu de Peterborough United n’a plus joué pour les U depuis novembre; il était un remplaçant utilisé dans la victoire 1-0 contre Ipswich Town dans le trophée EFL.

Brown, 25 ans, déménage à New Lawn comme première signature par FGR de la fenêtre de transfert de janvier; cependant, il aurait refusé tout autre intérêt du quatrième niveau pour signer pour Rovers.

Brown: J’espère que je pourrai faire partie de leur promotion potentielle

S’exprimant après avoir signé pour le club du Gloucestershire, Brown a déclaré: «Je suis vraiment impatient de le voir et je veux juste me remettre sur le terrain et obtenir un peu de temps de jeu.

«Le club est en très bonne position avant le début de la saison avec où ils sont dans la table et j’espère que je pourrai éventuellement participer à leur promotion.

“En Ligue Deux, peu d’équipes jouent au football et Forest Green et quelques autres ont cette philosophie et cela convient à mon style de jeu et c’est le genre de football que je veux jouer.”

À propos de ce que les fans de Rovers peuvent attendre de lui, il a ajouté: «J’aime me mettre dans de belles zones et j’ai une aide en moi, alors j’espère que je pourrai aider l’équipe à atteindre des objectifs qui, à la minute, semblent sont difficiles à trouver.

“Ma meilleure position est centrale, dans la zone numéro 10, mais j’ai joué largement à de nombreuses reprises et c’est juste de monter sur le ballon et de trouver la passe.”

Brown a commencé sa carrière en tant que jeune MK Dons et a représenté la Jamaïque en tant que jeune international.

