“J’imagine que beaucoup d’équipes ne feront pas d’ERTE maintenant parce que

Le président de l’Association des footballeurs espagnols (AFE), David Aganzo, a reconnu que la possibilité pour les clubs de parier sur la réalisation d’ERTE (Records of Temporary Employment Regulation) pour compenser les pertes éventuelles lors de cet arrêt dû au coronavirus est “une situation nouvelle pour tout le monde“mais a averti de prendre cette route aujourd’hui”c’est un non-sens “parce que si peu de temps s’est écoulé, tout en voyant “irréalisable” qu’il peut être lié sans le repos obligatoire de la fin de cette saison au début de la suivante.

24/03/2020 à 11:47

CET

Europa Press

“Nous devons voir (le problème d’ERTE) parce que c’est une situation nouvelle pour tout le monde et nous devons voir beaucoup de choses: vraiment telles qu’elles sont, si elles sont dues à un cas de force majeure, s’il s’agit d’une réduction des heures de travail et si l’autorité du travail l’accepte”, a-t-il déclaré. Aganzo dans «El Partidazo» de la chaîne COPE.

Pour lui, le manager a demandé “allez pas à pas”. “Les footballeurs sont ouverts à toutes les possibilités et nous voulons jouer le plus tôt possible tant que leur santé n’est pas en danger et que tout se stabilise comme avec le reste des Espagnols”, a-t-il souligné.

Aganzo veut également attendre la Liga, avec laquelle ils se rencontrent mardi et qui a indiqué lundi qu’ils soutiendront leurs clubs dans leurs mesures, pour les informer “de la situation de toutes les équipes pour connaître parfaitement la situation réelle“

En tout cas, il a déclaré que “de nombreux clubs n’entreront pas” dans ce qu’il a appelé des “situations anormales”. “Mais nous allons voir qui ils sont et quelle situation économique ils ont et comment ils le font. Nous imaginons qu’ils seront un cas de force majeure et vous devez voir à quoi ils ressemblent, mais j’ai du mal à voir un club qui dans deux semaines est dans un situation économique comme celle-ci. Je peux comprendre que ce soit dans deux ou trois mois que nous pourrons avoir le problème exact, mais maintenant nous faisons tous des progrès pour savoir s’il y aura une Ligue ou des Champions “, a-t-il averti.

“Les compagnons veulent continuer à jouer et aider de toutes les manières, mais cela a beaucoup plus de sens lorsque nous connaissons la limite de ce problème pour mettre des solutions, maintenant tout ce que nous faisons est futuriste. J’imagine que beaucoup de première et deuxième équipes ne feront pas d’ERTE parce que je vois ça comme un non-sens “, a-t-il fait remarquer.

“INVIABLE” FINIR LA SAISON ET COMMENCER LA PROCHAINE

Interrogé sur le cas du FC Barcelone, qui aurait pu demander à ses footballeurs une baisse de salaire, le président du syndicat s’est contenté de dire qu’il avait parlé “avec de nombreux collègues” et que “chaque cas est différent”. “Nous voulons aider dans cet aspect ainsi que le RFEF, le gouvernement et la Liga“il s’est installé.

En revanche, il considère “irréalisable” que cette saison soit enfin terminée et qu’une nouvelle ligne commence immédiatement “car le repos et la santé des footballeurs doivent être avant tout“Aganzo a rappelé que la période de repos” ininterrompue “de 21 jours doit être respectée.” Nous pouvons tous être flexibles, mais une autre chose n’est pas de donner du repos aux joueurs car ils doivent récupérer, ce ne sont pas des machines “, a-t-il dit.

Et sur le calendrier compressé et avec les jours de la semaine et du week-end, l’ancien attaquant a précisé que les footballeurs pouvaient comprendre cela “comme une situation particulière”. “Ils vont devoir décider. Je pense que le corps humain peut durer deux semaines en jouant mercredi et dimanche, mais le faire pendant un mois va nuire à la santé. Vous devez regarder un calendrier compressé, mais cherchez d’abord la santé et parce que les fans peuvent également être là. Il faut être flexible, mais avec bon sens “, a-t-il souligné.

Enfin, Aganzo a également fait référence aux joueurs qui ont un contrat jusqu’au 30 juin et qui doivent jouer en juillet. “Il y en a beaucoup qui nous demandent et beaucoup sont prêts à être flexibles. Il y a différents cas et vous devez essayer de prendre soin du sport et faire de votre mieux pour ne pas toujours lui faire du mal, ce sont les joueurs. S’il y a des coéquipiers qui finissent en juin et il doit jouer en juillet, il faut travailler entre tous pour qu’il ait une licence fédérale et son contrat avec son club pour finir la ligue “, a-t-il expliqué.