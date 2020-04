Jimena Sánchez captive ses fans avec une tenue en cuir moulante (PHOTOS)

Source: Twitter @deporfama

L’hôte de Fox Sports, Jimena Sánchez, trouve le côté positif de la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus avec ce qu’elle partage constamment réseaux sociaux.

Et c’est qu’après une large couverture qu’il a faite depuis son domicile de l’événement (de la WWE) Wrestlemania, la manchette de The Best of Fox Sports a pris le temps de montrer une séance photo dans laquelle il portait un tenue en cuir serré.

VOIR PLUS: PHOTOS: c’est Jailyne Ojeda, la “reine des selfies” qui fait trembler tout le monde

Le réactions Immédiatement, parmi eux, des compliments, des compliments et des bons vœux sont arrivés actuellement dans le pays où le reporter également fait partie du syndicat qui a perdu son chemin dans les médias.

Il est à noter que l’ancien collaborateur du Diario Récord et protagoniste des couvertures dans les publications adressées aux messieurs est en passe d’atteindre huit millions abonnés, une somme qui n’est dépassée que par Yanet García.