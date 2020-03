Jimena Sánchez de Fox Sports fait ses adieux à cause du Coronavirus

Source: Twitter @e_MagazinePue

Ces derniers jours, plusieurs personnalités de la télévision mexicaine ont cessé d’apparaître dans la boîte pour rester à la maison en raison des épidémies de Coronavirus. Le conducteur de Fox Sports, Jimena Sánchez, a informé qu’il n’irait pas à la chaîne sportive pour des raisons de sécurité.

“Eh bien, à cause de ce qui se passe, je serai quelques jours à la maison, plus que pour me protéger, pour protéger les autres. J’aimerais continuer à diffuser surtout maintenant, car le divertissement est si important en ce moment, mais nous devons prendre soin de nous et du personnel de la société pour laquelle je travaille.“Il a écrit Jimena dans votre compte officiel Instagram.

La publication a eu un grand impact sur ledit réseau social, car elle a atteint 100 mille likes. D’un autre côté, plusieurs de ses partisans lui ont envoyé des messages de soutien et ont admis qu’elle lui manquait ces jours-ci.

Il ne faut pas oublier que les journalistes Anselmo Alonso y Antonio de Valdés ils sont également restés à la maison et ne se sont pas présentés au journal télévisé qui conduit Danielle Iturbide.