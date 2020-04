Jimena Sánchez déchaîne les passions avec des PHOTOS dans le style de Climate Girl

Source: Twitter @famazinecom

Profitant du temps libre offert par la quarantaine de pandémie de coronavirus, Jimena Sánchez, conducteur de Fox Sports, n’a pas perdu de temps pour révolutionner réseaux sociaux.

Et est-ce au cours des derniers mois le concept de “Fille météo»A pris racine. Cela signifie partager chaque instant à la fois professionnellement et personnellement, une combinaison que l’expert de la WWE apporte à la perfection.

Avec plus de sept millions abonnés Sur Instagram, en plus de trois autres sur Twitter, l’ancien collaborateur du journal Récord prétend être le pilote sportif le plus impacté du numérique.

Il convient de mentionner que c’est de cette façon que le natif de la capitale fait face à son maisonVous avez récemment reconnu que vous avez eu des crises d’angoisse.

«Je suppose que cela fait partie de la course des taureaux, je souffre de crises d’anxiété depuis 3 jours. Est-ce que quelqu’un d’autre souffre d’anxiété, panique ou la dépression? », a regretté le fan de Chivas.