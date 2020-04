Jimena Sánchez gaspille sa passion avec des photos spectaculaires

Source: Twitter @ChontalpaDiario

La quarantaine dans le pays en raison de la pandémie de coronavirus Il conduit chacun à trouver le meilleur moyen de faire face à cette situation d’urgence depuis son domicile.

Certains choisissent de jouer à des jeux vidéo, d’autres de créer du contenu amusant sur les réseaux sociaux, tandis que Jimena Sánchez montrez votre passion pour le sport.

Et est-ce le conducteur de Fox Sports Elle est une passionnée des équipes comme les Raiders de la NFL, les New York Yankees dans les ligues majeures, les Lakers de la NBA et Chivas dans le football mexicain, il a donc décidé de le montrer sur son compte Instagram.

Il convient de noter que le membre de The Best of Fox Sports compte plus de sept millions abonnés Sur le réseau social, chaque photo que vous partagez devient donc immédiatement pertinente.