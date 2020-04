Jimena Sánchez montre sa silhouette avec une photo en minuscule maillot de bain

Source: Twitter @ChontalpaDiario

L’un des secteurs les plus durement touchés par pandémie de coronavirus dans le monde était celle des médias la communication.

Parmi les entreprises qui ont choisi de suivre des recommandations telles que la modification de leur programmation et envoyer leur talents La maison est Fox Sports, où l’hôte milite Jimena Sánchez, qui à travers leurs réseaux sociaux reste actif.

Et est-ce grâce à plus de 10 millions d’abonnés Avec ceux qui ont sur leurs profils Twitter, Facebook et Instagram, chaque publication fait sensation et devient immédiatement virale.

Certains des photographies qui ont été placés dans le goût de leurs fans étaient certains dans lesquels un maillot de bain vert dans lequel ses attributs ont été exposés.

Plus de 500 000 likes et un nombre infini de commentaires étaient présents dans le cartes postales de l’expert qui a clairement indiqué qu’elle pouvait passer en quarantaine sans laisser son côté sexy derrière. VOIR LA PHOTO ICI

Il convient de mentionner que le affectueux de Chivas et les New York Yankees est celui qui dirige les cordes dans la société appartenant à Disney ces jours-ci que le événement de WWE Wrestlemania.

UNE WRESTLEMANIE SANS PUBLIC 😢 ET UN RÊVE MANQUANT À RÉALISER 🙌 # WWExFOX Regardez la première partie de l’interview de @jimenaofficial avec @reymysterio 🔥🔥

⬇⬇⬇ pic.twitter.com/udD4qBVJDK

– WWE Saturday Night (@SaturdayWWE) 5 avril 2020