JJurgen Klopp fait une admission surprenante après la défaite de Liverpool en FA Cup

Date de publication: vendredi 6 mars 2020 2:32

Jurgen Klopp a déclaré qu’il n’avait jamais envisagé une réunion d’équipe après la défaite en milieu de semaine contre Chelsea – la troisième défaite de Liverpool en quatre matchs.

L’entraîneur des Reds a admis qu’il avait eu une discussion avec ses joueurs après le revers de 3-0 à Watford le week-end dernier, mais a déclaré qu’une répétition n’était pas nécessaire après la défaite de la FA Cup à Stamford Bridge.

Klopp a souligné que ses sept changements dans la capitale signifiaient que son équipe était affaiblie – et a admis qu’il était satisfait de la «réaction» qu’il avait obtenue malgré la défaite 2-0.

L’entraîneur allemand a justifié sa sélection d’équipe en milieu de semaine en déclarant: “Nous avions besoin d’accélération.”

Cela n’a finalement pas porté ses fruits, mais Klopp a révélé qu’il était satisfait de la performance et “aimait beaucoup de parties du jeu” et a blâmé une “balle bizarre” et celle qu’Adrian enregistre normalement.

«Nous avons eu une grande réunion après Watford. Cela aurait été idiot si nous l’avions fait après Chelsea lorsque j’ai fait sept changements », a déclaré Klopp, dont le camp affrontera Bournemouth à Anfield samedi.

«Mais ça me convenait. Personne ne veut l’entendre d’un manager après le match quand vous avez perdu, mais c’est la vérité. Nous avons eu deux grands moments dans ce match où nous aurions pu marquer, mais pas.

«Après Watford, je pensais maintenant que nous devions parler de manière plus détaillée et nous l’avons fait. J’ai vu une réaction des joueurs [at Chelsea] mais tous n’avaient pas alors quelque chose à faire avec le jeu auparavant. Nous continuons donc. Je ne peux pas faire une réunion où c’est pareil. Ça ne marche pas. Nous sommes sortis de la FA Cup, nous étions sortis l’an dernier aussi. Les adversaires étaient forts, nous moins. »

“Nous ne sous-estimons pas [this run] c’est l’opposé de la normale mais nous ne pouvons pas changer les choses juste pour le récupérer, vous devez vous fier à ce qui a été bien avec plus d’intensité. Des moments de force avec qualité, tout ça.

“Ce n’est pas nouveau. Comment puis-je voir que nous devons gagner là-bas, à l’Atletico? C’est l’opposé de la normale pour nous, mais pour trouver un chemin de retour, vous ne pouvez pas changer les choses.

«Vous devez vous fier aux choses qui étaient bonnes avant. Les garçons veulent obtenir un résultat et réagir de la bonne manière. Ils veulent le montrer.

“Ce n’est pas la façon dont vous réagissez dans les réunions, c’est la façon dont vous réagissez sur le terrain.

«C’est mon travail d’aider les joueurs à revenir là où nous voulons être et où nous sentons que nous appartenons. Nous allons leur apporter toute cette aide. Aujourd’hui, nous nous entraînons, faisons une composition et jouons au football. »

«Notre formation a été bonne. Les garçons qui ont joué à Chelsea ont des séances de récupération, c’est la science du sport. Pas le jour pour montrer sa réaction. Je comprends, mais la seule réponse que nous pouvons donner est sur le terrain. Nous ne pouvons pas parler de tout ce dont nous parlons. »

