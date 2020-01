Joachim Löw et Oliver Bierhoff confirment que Thomas Müller est sur la liste olympique allemande

De nombreux supporters allemands ont été déçus par le renvoi soudain de Jogi Löw de Thomas Müller de l’équipe nationale allemande. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, cependant, et le champion allemand pourrait avoir une nouvelle opportunité délicieuse: la chance de représenter son pays sur l’une des plus grandes scènes internationales, les Jeux olympiques!

Des rumeurs ont récemment émergé suggérant que l’entraîneur allemand des moins de 21 ans Stefan Kuntz pourrait nommer Müller comme l’un des trois vétérans au maximum pouvant représenter l’Allemagne avec les moins de 21 ans aux Jeux olympiques de Tokyo. Les rapports de SportBild semblent confirmer les connaissances de l’entraîneur Löw à ce sujet. Dans une interview, Löw a déclaré:

J’ai rencontré Stefan Kuntz avant Noël. Nous avons discuté de quelques choses. L’euro et les JO approchent, deux grands événements. Il m’a donné quelques noms qui pourraient l’intéresser. C’est sa décision. Il arrivera probablement à la fin de la saison et nous avons nommé notre équipe [i.e. for Euro 2020]. Il a encore du temps; toutes les idées qu’il a mentionnées étaient passionnantes.

Pour l’instant, une liste doit être remise à l’avance à l’Agence mondiale du dopage afin de s’assurer que les joueurs sont contrôlés avant le tournoi. La liste devrait être soumise ce mercredi. Löw a confirmé l’inclusion de Müller à ce sujet:

Müller est sur la liste de dopage, que vous devez remettre tôt. Il est définitivement une possibilité.

C’est une nouvelle passionnante pour tous les fans de Müller et pourrait donner à beaucoup d’entre nous une autre bonne raison de rester à l’écoute des Jeux olympiques l’été prochain. Le directeur commercial de l’équipe nationale allemande, Oliver Bierhoff, a également donné son avis, soutenant le plan de l’entraîneur Kuntz:

Bien sûr, il est intéressant d’emmener des joueurs plus âgés avec vous. Tout d’abord, en raison de leur qualité; deuxièmement, en raison de leur expérience. J’ai dit à Stefan qu’il pouvait utiliser toutes nos ressources. Thomas Müller en fait partie. Vous ne devez exclure personne, tout comme vous ne devez exclure aucun autre ancien joueur international. Thomas Müller est un nom connu dans le monde entier. Stefan doit y penser.

Pour beaucoup, Müller devrait disputer deux compétitions internationales cet été, mais l’entraîneur Löw ne semble pas envisager la possibilité d’accueillir le vétéran dans l’équipe Euro 2020. Il est dommage que l’équipe nationale allemande renonce à beaucoup de puissance de feu qui pourrait aider son attaque en excluant Müller, qui connaît l’une de ses saisons les plus productives dans le football de club en termes de contributions de buts et de passes clés.

Peut-être que les Jeux olympiques sont le prochain champ à conquérir, et s’ils remportent la médaille d’or avec Müller dans l’équipe, cela donne aux fans de Müller encore un autre facteur pour montrer sa supériorité par rapport à d’autres géants du football.