Joachim Löw, Fritz Keller et Oliver Bierhoff réagissent au report de l’Euro 2020

Lors de la téléconférence de l’UEFA tenue plus tôt dans la journée, il a été décidé que l’Euro 202 serait reporté à l’été 2021. Les décisions concernant d’autres tournois de clubs de l’UEFA pour les hommes et les femmes seront prises en temps voulu. L’objectif des matches de barrage pour les autres machines à sous de l’Euro 2020 est de les faire jouer à un moment donné cet été.

Le manager de l’équipe nationale d’Allemagne, Joachim Low, a déclaré qu’il était 100% d’accord avec la décision de reporter le tournoi. Pour lui, il n’y avait pas d’alternative (kicker):

Nous devons tous protéger la santé et la vie des gens, ce qui vaut évidemment aussi pour le football. Il est donc tout à fait juste et inévitable de reporter le Championnat d’Europe. Nos joueurs nationaux auraient été ravis de jouer en euros cet été, tout comme ils avaient gagné la chance de leur travail acharné. Chaque athlète vit pour ces grands matchs, ces grands tournois qui font vibrer un pays, un continent entier ou – dans le cas des championnats du monde – le monde entier.

Le président de la DFB, Fritz Keller, a fait écho à l’avis de Löw, ajoutant qu’il appartenait à l’UEFA de prendre cette décision:

Nos collègues de l’UEFA, auxquels nous nous sentons particulièrement liés en tant qu’organisateurs du Championnat d’Europe 2024, ont assumé leur responsabilité aujourd’hui. Il n’y a pas d’alternative au report du Championnat d’Europe.

Oliver Bierhoff a ajouté que reporter le tournoi et les matchs amicaux que l’Allemagne avait programmés contre l’Espagne et l’Italie ce printemps était le seul choix qu’ils avaient:

Autant nous aurions aimé jouer contre l’Italie et l’Espagne, et surtout les champions d’Europe 2020 cet été avec notre jeune équipe et trois grands matchs à domicile à Munich, il n’y a tout simplement pas d’alternative à ces décisions pour le moment.

Philipp Lahm a également sonné:

Le report de l’EURO 2020 est une étape correcte et logique dans les circonstances données. Nous aimons tous le football. Mais à la lumière de la pandémie, nous devons fixer de nouvelles priorités. La santé des gens est le plus grand bien. Nous devons le protéger ensemble.

Même avant le début de la réunion de l’UEFA plus tôt dans la journée, il n’y avait vraiment aucune autre option sur la table étant donné la vitesse de propagation du virus COVID 19. La santé et la sécurité de chacun, ainsi que «l’aplatissement de la courbe», devraient être la priorité absolue à ce stade.

Munich devrait accueillir plusieurs matchs pour le (maintenant) tournoi Euro 2021, et l’Allemagne devrait accueillir Euro 2024, de sorte que tous les protocoles que l’UEFA a suivis jusqu’à présent ne peuvent aider tout le monde à être mieux préparé à des circonstances malheureuses si elles se reproduisaient. .

Ailleurs, la Copa America de CONEMBOL a également été reportée et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA est désormais également menacée d’annulation, car elle pourrait entrer en conflit avec d’autres compétitions qui ont été reportées. À ce stade, les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 sont toujours programmés, mais cela pourrait très bien changer en temps voulu.