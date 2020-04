Joao Felix, cible d’un transfert à Manchester United, selon un rapport

Manchester United poursuit la signature de Joao Felix de l’Atletico Madrid, selon Le 10 Sport.

Felix est considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents du football mondial, mais a du mal à impressionner au Wanda Metropolitano depuis son déménagement lucratif de 126 millions d’euros (110 millions de livres sterling) de Benfica.

Le joueur de 20 ans a marqué six buts et fourni trois passes décisives en 28 matchs avec Atleti cette saison et a raté dix matchs en raison d’une blessure. On pense que la partie espagnole tient à donner à la jeune star le temps de s’adapter et que Diego Simeone est toujours un grand fan malgré le début décevant de sa carrière madrilène.

Cependant, le média français affirme que cela “n’empêche pas Manchester United de rêver d’une opportunité en or cet été de mettre la main sur Joao Felix” et que “selon nos sources, l’affaire Joao Felix a déjà été discutée en interne et le les premiers contacts ont été pris. »

On fait beaucoup état dans l’article du fait que Jorge Mendes est le représentant de Felix et que les bonnes relations entre United et le superagent faciliteraient un déménagement. Le site français suggère également qu’Antero Henrique, l’ancien directeur du football du FC Porto et du PSG, qui serait sur le point de devenir le directeur sportif de United, pourrait être impliqué dans la conclusion de l’accord.

Il s’agit d’une rumeur de champ gauche provenant d’une source inhabituelle et il est difficile d’expliquer pourquoi un point de vente français aurait une exclusivité concernant un club anglais essayant de signer un joueur portugais d’un côté espagnol. D’un autre côté, Mendes a été fortement impliqué dans la capture par les Diables Rouges de Bruno Fernandes et l’un ou les deux ont peut-être présenté la recommandation aux patrons d’Old Trafford.

Compte tenu de la situation financière fragile du football, des propres dettes d’Atleti et du fait que Felix n’a pas illuminé la Liga comme prévu, sa valeur aura considérablement diminué depuis le transfert de l’année dernière. Il est actuellement évalué à 70 millions de livres sterling par Transfermarkt et si un chiffre de cet acabit tentait le côté espagnol, cela pourrait s’avérer être une signature très excitante pour les Red Devils.

