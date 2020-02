“Joao Félix n’a peur de rien”

Diego Pablo Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, s’est dit satisfait de la passe de son équipe au prochain tour de la Ligue des champions et a salué le comportement de sa star, le Portugais Joao Felix, dont il a dit ne craindre rien. “Il est très enthousiaste, il est très excité, il est très optimiste et il est jeune. Quand vous êtes jeune, vous n’avez peur de rien. Joao traverse cette étape”, a expliqué l’Argentin.

L’entraîneur a également évoqué le classement aux huitièmes, où le rival des rojiblancos laissera une liste formée par Leipzig, PSG, Bayern Munich, Manchester City et Liverpool. “Le club, l’équipe, les fans, les techniciens et nous avions tous besoin d’être huitièmes et nous avons travaillé pour y parvenir. Ce fut un moment avec une pression pour les résultats précédents, mais avec la pénalité échouée, il n’y a pas eu une baisse de la négativité dans l’environnement Les joueurs le remarquent, ils étaient bien en attaque, des deux côtés, avec Joao à un niveau important. Nous avons dû le fermer avant et nous n’avons pas pu. “

Finalement, Simeone Il a évoqué l’anxiété que l’équipe avait accusée lors des derniers matchs. “Lorsque vous gagnez, tout semble plus beau et motive ce qui s’en vient. Le mieux est la quantité de situations que nous créons. Lorsque nous avons une meilleure vision et plus calme et que nous ne sommes pas égoïstes, cela nous donnera plus de force”, a-t-il conclu.