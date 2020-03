Joaquín Caparrós revient ce mardi en Espagne d’Arménie

La première de Joaquín Caparrós comme entraîneur de l’Arménie cela n’a duré que quelques jours. Mardi 10 mars dernier, l’entraîneur d’Utreran lui-même a fait sa nomination comme nouvel entraîneur de l’Arménie jusqu’à la Coupe du monde de Qatar en 2022. Une élection qui répond à la décision de Ginés Meléndez, ancien chef de toutes les catégories inférieures de la RFEF, et qui depuis février 2019 est le manager sportif maximum de la Fédération Arménienne.

17/03/2020

Agir à 12h30

CET

Ramon Fuentes

Ginés Meléndez, comme l’a appris SPORT, Il a toujours envisagé deux options pour relever le défi de reprendre l’équipe de football arménienne. Il s’agit d’Aitor Karanka et de Joaquín Caparrós lui-même.

Différentes vicissitudes autour du contrat, l’équipe de travail l’a motivé à finalement se pencher vers l’utrano qui, bien qu’il ait officialisé sa nomination la saison dernière, les négociations étaient closes depuis plusieurs semaines. Un Joaquín Caparrós qui sera accompagné d’un deuxième et inséparable Luciano Martín Toscano “Luci”. Le lépero est lié à Caparrós depuis son séjour au Deportivo de la Coruña. L’accompagnant également dans le Athletic Club de Bilbao, Neuchâtel de Suisse, Majorque, Levante, Grenade, Osasuna ou le dernier football qatari.

Caparrós a décidé de s’installer en Arménie à la fin de la semaine dernière. L’idée initiale était une fois que Séville avait joué son match contre la Roma qui a finalement été suspendu par l’UEFA. Voyage qu’il allait faire seul et pour l’instant sans famille. Enfin, c’est jeudi qu’il a entrepris ce voyage et cela a très peu duré car l’Utreran a dû rentrer rapidement en Espagne lorsque l’état d’alerte est entré en vigueur en Espagne et parce qu’en Arménie également les compétitions ont été suspendues en principe jusqu’au milieu de Avril. En fait, Caparros a atterri ce matin dans la capitale de l’Espagne et de là à Séville.