Joe Hardy de Liverpool fera ses débuts contre Shrewsbury Town

Hôte de Liverpool Shrewsbury Town à Anfield pour leur rediffusion du quatrième tour de la FA Cup mardi soir. L’équipe de League One a gagné un voyage à Liverpool après avoir maintenu les champions élus à un match nul 2-2. Cependant, ce sera une équipe de Liverpool qui a beaucoup changé avec Jurgen Klopp exprimant ses frustrations sur le match qui se déroule pendant les vacances d’hiver. En conséquence, Neil Critchley mènera ses U23 à égalité en FA Cup comme il l’a fait en décembre pour la Carabao Cup, avec la nouvelle recrue Joe Hardy qui fera ses débuts.

Joe Hardy fera ses débuts

Joe Hardy pour diriger la ligne

La signature de Brentford a toujours impressionné les U23 depuis sa signature pour le club. Il mènera la ligne en FA Cup, dans un onze de départ très changé. Hardy est sans doute l’attaquant le plus âgé disponible pour Critchley, d’autant plus que Rhian Brewster est parti en prêt.

Il sera accompagné de Harvey Elliot et Curtis Jones. Ce dernier semble être en mission individuelle pour remporter la coupe de Liverpool, après avoir marqué contre Everton et la dernière fois contre Shrewsbury. Une équipe jeune de Liverpool pourra jouer sans la pression des attentes, bien que ce jeu semble idéal pour les attaquants marginaux comme Takumi Minamino et Xherdan Shaqiri pour obtenir quelques minutes à leur actif. Klopp reste fidèle à ses armes, donc les jeunes sont susceptibles de courir.

Un milieu de terrain jeune

Liverpool est doté d’une multitude d’options au milieu de terrain, des joueurs tels que Naby Keita et Adam Lallana étant souvent relégués au banc. Ils ne verront pas non plus beaucoup de temps de jeu pour le reste de la saison, à moins que les jeunes ne triomphent de Shrewsbury.

Critchley commencera probablement un milieu de terrain de Pedro Chirivella, Leighton Clarkson et Luis Longstaff. Tous les trois sauront que des performances impressionnantes ici pourraient conduire à plus d’opportunités pour la première équipe.

Tout change à l’arrière

Il semblerait un peu dur pour Adrian de ne pas lui donner le match de FA Cup auquel il se sentirait autorisé. La défaite à Anfield pourrait signifier qu’il ne figurera pas à nouveau pour le reste de la saison, bien que Caohmin Kelleher devrait commencer dans le but.

Il y aura également un changement de personnel en défense. Neco Williams conservera sa place lors du match à l’extérieur, même si Adam Lewis devrait faire ses débuts à l’arrière gauche. En effet, Yasser Larouci, qui a infligé un penalty la dernière fois, est un doute sur la blessure. Dejan Lovren et Joel Matip seront également reposés, Ki-Jana Hoever et Sepp van den Berg arrivant au centre du dos.

XI prévu: Caohmin Kelleher; Adam Lewis, Sepp van den berg, Ki-Jana Hoever, Neco Williams; Pedro Chirivella, Luis Longstaff, Leighton Clarkson; Harvey Elliot, Joe Hardy, Curtis Jones

