Joey Barton s’extasie sur Liverpool sur Twitter après sa victoire contre les Wolves – HITC

Liverpool compte désormais 40 matchs sans défaite en Premier League.

Joey Barton a fait l’éloge de Liverpool sur Twitter après avoir enregistré une victoire 2-1 contre les Wolves en Premier League jeudi soir.

L’ancien milieu de terrain de Premier League a déclaré que cette équipe de Liverpool avait «tout», car il s’est également demandé s’ils pouvaient rester invaincus ce mandat.

Liverpool n’a pas encore été battu lors de ses 40 derniers matches de championnat, et en neuf matchs, s’ils continuent sur leur lancée, ils pourraient potentiellement égaler le record d’Arsenal et ensuite le battre s’il atteignait la barre des 50.

Néanmoins, jeudi soir, Liverpool a dû quitter tard pour assurer les trois points contre une équipe de Wolves très coriace, qui aurait pu facilement prendre au moins un point du match à Molineux.

C’est le message que Barton a envoyé depuis son compte Twitter personnel, car l’actuel manager de Fleetwood a déclaré qu’il avait rarement vu une équipe offrir de telles performances avec l’intensité dans laquelle l’équipe de Klopp faisait sur une base aussi cohérente.

Il est assez remarquable de voir ce que fait cette équipe de Liverpool et il ne semble pas que de nombreuses équipes puissent les arrêter et les arrêteront.

C’est juste une question de temps, pas s’ils gagnent le titre de Premier League, car il sera intéressant de voir quels records ils continuent de battre.

Être invaincu tout au long de cette saison sera l’ultime car seul Arsenal a atteint ce record à l’époque de la Premier League.

Il faut également se rappeler que Liverpool est toujours en FA Cup et a une Coupe d’Europe à défendre. Et bien que remporter le titre de la Ligue anglaise soit leur priorité absolue, ils pourraient finir par remporter plus d’un trophée en 2020 après en avoir remporté trois en 2019.

