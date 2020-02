John Fleck signe un nouveau contrat avec Sheffield United

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 09 FÉVRIER: John Fleck de Sheffield United lors du match de Premier League entre Sheffield United et AFC Bournemouth à Bramall Lane le 9 février 2020 à Sheffield, Royaume-Uni. (Photo de Daniel Chesterton / Hors jeu / Hors jeu via .)

Le milieu de terrain de Sheffield United, John Fleck, a signé un nouvel accord avec le club, s’engageant dans le club jusqu’en 20203.

John Fleck signe une nouvelle entente à Sheffield United

Histoire avec le club

Fleck a rejoint Sheffield United en 2016 depuis Coventry City pour un transfert gratuit. À cette époque, les Blades étaient en League One avec à peine une idée du football de Premier League en tête. Fleck est un joueur constant de la première équipe depuis qu’il a signé pour la première fois dans le club, et cette saison, il a prouvé qu’il pouvait le faire sur les plus grandes scènes, comme beaucoup d’autres dans l’équipe de Sheffield United.

Le succès des lames

Jusqu’à présent cette saison, Sheffield United a fourni le plus grand choc. Ils ont été promus la saison dernière et occupent actuellement le sixième rang. De plus, si les résultats leur parviennent ce week-end, ils pourraient le terminer en cinquième place, à seulement deux points du quatrième. Après l’interdiction de Manchester City de l’Europe, la cinquième place devrait leur suffire pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Ce serait une réalisation étonnante, d’autant plus que l’année dernière, ils jouaient dans le championnat. Sheffield United n’a jamais joué en compétition européenne, et la qualification pour la Ligue des champions serait pour lui la réalisation d’une vie.

John Fleck joue bien

Fleck est un joueur clé pour Sheffield et joue principalement en tant que milieu de terrain central. Il a impressionné par sa capacité d’attaque et de défense cette campagne. L’Écossais compte sept buts directs cette saison, dont certains contre des géants historiques tels que Manchester United et Arsenal. De plus, il a aidé défensivement, Sheffield United ayant le deuxième plus grand nombre de draps sans faute de cette campagne. Fleck a réussi à faire ses preuves dans la meilleure ligue du monde cette campagne, ce que beaucoup des meilleurs joueurs du monde feraient et ont lutté.

