John Hartson partage des opinions brutalement honnêtes sur les fans des Celtic et leurs esprits changent à propos des Rangers – HITC

Le Celtic a deux points d’avance sur les Rangers dans le tableau de Premiership.

John Hartson a brutalement déclaré que les fans du Celtic avaient eu un “réveil” concernant leur course au titre de Premiership avec les Rangers.

L’ancien joueur de Hoops pense que les fans des Celtic, avant leur défaite de Old Firm à Parkhead, pensaient qu’ils allaient marcher dans la ligue, mais il pense que les fans ont maintenant changé d’avis sur les Rangers.

Bot Celtic et Rangers se sont affrontés à trois reprises ce trimestre, et alors que les hommes de Neil Lennon ont remporté deux victoires, certains soutiennent que ce sont les Gers qui ont été la meilleure équipe lors de deux de ces matches.

S’adressant à Sportsound sur BBC Radio Scotland (15/01/20 à 19h10), Hartson a partagé ses pensées honnêtes sur les fans celtiques et comment ils sont maintenant conscients de ce qui est en jeu dans leur quête pour gagner neuf en un. rangée.

“Je pense qu’avant le match du 31 décembre, beaucoup de fans du Celtic pensaient qu’ils gagneraient ce match, en particulier avec la façon dont nous avons joué en finale de la coupe”, a déclaré Hartson à Sportsound. «D’accord, nous avons remporté le trophée, nous avons joué trois fois aux Rangers cette saison et nous avons gagné deux fois. Mais les gens auront leur opinion sur la façon dont les Rangers ont joué en finale de la coupe.

“Mais beaucoup de fans du Celtic nous ont imaginés pour gagner ce match et aller plus clair [at the top]. Cela aurait été énorme. Les Rangers ont dû gagner pour le récupérer légèrement.

«Je pense maintenant que les supporters du Celtic ont vraiment le sentiment qu’ils ne marchent pas dans cette ligue. Ils ne marchent certainement pas dans cette ligue et ils ne marchent certainement pas à neuf. Je pense que la plupart des fans ont eu un réveil. »

La performance du Celtic à Parkhead aurait légèrement inquiété Lennon parce que ses joueurs ne pouvaient tout simplement pas égaler l’intensité avec laquelle les Rangers jouaient.

Mais, du côté positif, le Celtic est toujours assis au sommet de l’arbre, bien qu’il ait un match en main, et la saison dernière, il a prouvé sa force au cours de la seconde moitié de la campagne.

De plus, la fenêtre de transfert de janvier est ouverte et cela permet au duo Old Firm d’effectuer les changements qui pourraient faire la différence en mai.

