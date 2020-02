Jonathan David, le «nouveau Haaland»

Peur de s’endormir. C’est le sentiment qui est à l’origine du phénomène Haaland dans les secrétariats techniques. Les clubs ne veulent pas être à nouveau en preuve et toute indication d’émergence peut être une raison pour s’aventurer financièrement dans une transaction particulière.

24/02/2020

À 20h53

CET

sport.es

Comme Haaland, bien que vu comme vu, les 20 millions que le jeune attaquant de vingt ans a coûté à Dortmund peuvent devenir l’une des entreprises du siècle. Et non, les commissions ne comptent pas pour un attaquant qui a déjà marqué neuf buts en six jours en Bundesliga et un double avant tout un PSG. Sans parler du sac de buts avec lequel il a rejoint l’équipe de Dortmund.

Cas similaire, celui que Jonathan David joue dans la Gent belge. Une autre ligue mineure où il semble que les chiffres ne valent rien. L’attaquant canadien part pour la deuxième saison consécutive dans la Jupile League où Il a inscrit 18 buts en 25 matchs après s’être inscrit à un triplé le week-end dernier.

12 ont marqué la saison dernière, l’année de son arrivée à Gand du Ottawa Internationals Soccer Club. Crackez les chiffres pour un attaquant Il peut agir comme un «9» pur comme deuxième référence agissant comme point médian. Une polyvalence qui à 20 ans coûte très cher en transferts.

Arsenal, sur le «pôle»

Ses performances ne sont pas passées inaperçues en Europe où des clubs comme Leicester, Everton, RB Leipzig, Napoli, Lazio ou Lyon ont posé des questions sur lui mais Arsenal semble le mieux placé pour obtenir les services de l’attaquant au Canada.

Selon dit “Le Soleil”, le club des «artilleurs» suit le marché à la recherche de jeunes promesses prometteuses pour remplacer des noms comme Aubameyang ou Lacazette qui ont déjà sonné fort pour partir dans le prochain marché d’été.

Les 20 millions d’euros dont il est coté pourraient augmenter au cours des mois si ses performances restent aussi brillantes qu’elles l’ont été jusqu’à présent. Bien que s’il apparaît comme Haaland, le prix fera encore rire.