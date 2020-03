Jonathan Leko dénonce PFA et Kick It Out après une affaire de racisme

Date de publication: Mercredi 4 mars 2020 à 7h11

Jonathan Leko a critiqué Kick It Out et l’Association des footballeurs professionnels pour ce qu’il prétend être leur manque de soutien lors de sa récente affaire de racisme contre Kiko Casilla.

Le gardien de Leeds Casilla était vendredi, interdiction de huit matches après avoir été trouvé pour avoir utilisé un langage raciste envers Leko, qui jouait alors pour Charlton lors d’un match de championnat Sky Bet le 28 septembre.

Leko, qui joue maintenant pour West Bromwich Albion, a déclaré qu’il était “soulagé” que le processus soit terminé, mais déçu par la réponse de certains des principaux dirigeants du jeu.

Leko a déclaré dans un communiqué: «J’ai été déçu du temps qu’il a fallu pour en arriver là.

«Il s’est écoulé 22 semaines entre l’incident et l’audience au cours de laquelle j’ai eu un contact minimal avec la PFA, dont je suis membre, et aucun contact avec le soutien des principaux organes antiracistes tels que« Kick It Out »et «Montrez au racisme le carton rouge».

«Un soutien ou des conseils auraient été les bienvenus.»

La Fédération de football a révélé les raisons écrites de sa décision de suspendre Casilla pour abus racial.

Casilla avait nié l’accusation mais une commission de régulation indépendante a constaté une violation de la règle E3 (2) prouvée et la FA a fourni une explication complète sur la façon dont elle est parvenue à sa conclusion.

L’Espagnol, qui a également été condamné à une amende de 60 000 £ et condamné à suivre une formation en face à face, a déclaré qu’il était «vraiment triste et dévasté» d’être accusé de violences raciales.

Mais une commission de réglementation indépendante composée de Graeme McPherson QC (président), Marvin Robinson et Stuart Ripley a conclu qu’elle «était convaincue que la preuve dépassait la prépondérance des probabilités».