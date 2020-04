Jones nomme cinq rivaux de Man United qu’il a rejetés en 2012

Date de publication: dimanche 12 avril 2020 1h52

Phil Jones a nommé les cinq clubs de Premier League qu’il a refusés pour rejoindre Man United.

Jones a quitté Blackburn pour Man United en 2012 pour 16,5 millions de livres sterling et est devenu le plus grand joueur de l’histoire du club.

En dehors des prémonitions de Sir Alex Ferguson, le défenseur a en fait eu le genre de sort qui l’a laissé «dévasté» de devoir rejeter la possibilité d’avoir un témoignage en 2022.

Jones a été en proie à des problèmes de blessures qui ont perturbé son séjour à Old Trafford, avec ses deux départs en Premier League cette saison lors du match nul 3-3 avec Sheffield United lorsqu’il a été remplacé à la mi-temps, et la défaite 2-0 contre Burnley. .

Mais l’international anglais a été très bien noté lors de sa percée à Ewood Park et avait le choix du groupe de Premier League avant de se ranger du côté de Man United.

Discuter de Ferguson avec MUTV, Jones a déclaré: “Il était là pendant mes deux premières années et c’est lui qui m’a ramené de Blackburn – je lui en suis éternellement reconnaissant.

«J’avais des offres d’autres clubs. J’aurais pu aller dans une multitude de clubs: City, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Everton.

“Il était la dernière personne à qui j’ai parlé et je me souviens être revenu avec mon agent et dire:” Je veux signer pour Man Utd. “

“C’était ça. Nous n’avions même pas discuté de termes personnels, mais je savais que c’était le club pour lequel je voulais signer. “

