NEWCASTLE UPON TYNE, ANGLETERRE – 02 mars: l’entraîneur-chef de Newcastle United Steve Bruce (C) parle avec Matt Ritchie (R) et Jonjo Shelvey (L) au cours de la session de formation de Newcastle United au Newcastle United Training Center le 02 mars 2020 à Newcastle sur Tyne, Angleterre. (Photo de Serena Taylor / Newcastle United via .)

Newcastle United a lié les joueurs vedettes Jonjo Shelvey et Matt Ritchie à de nouveaux contrats jusqu’en 2023.

Jonjo Shelvey et Matt Ritchie signent des contrats mis à jour à Newcastle United

Accord de trois ans

Le duo a convenu de termes sur de nouveaux accords qui les verront rester à St James’s Park jusqu’à l’été 2023.

Shelvey, 28 ans, est le meilleur buteur de United en Premier League ce trimestre – contribuant cinq buts.

L’international anglais a disputé 130 matches avec les Magpies depuis son arrivée à Swansea City en 2016.

S’exprimant sur le nouvel accord, Shelvey a déclaré: «C’est comme une maison. Les gens ici, depuis que je suis venu au club, m’ont fait sentir le bienvenu.

«J’ai eu de bons et de mauvais moments ici, mais c’est surtout bon et c’est juste un endroit agréable pour venir travailler et la ville en général a été vraiment bonne pour moi.»

Ritchie, 30 ans, a rejoint les Magpies la même année que Shelvey et a marqué 22 buts en 139 apparitions.

Il a dit: «C’est évidemment quelque chose que je voulais.

“Depuis que je suis arrivé au club, ce fut une période de succès et une période à laquelle je veux continuer à participer. J’espère que je pourrai faire partie de l’avenir.

«Lorsque vous vous inscrivez dans un club, vous voulez y aller et avoir un impact et si vous pouvez faire partie de ce club pour aller de l’avant pendant longtemps, c’est quelque chose de bien.

«J’ai déménagé dans mes jeunes années de prêt, mais venir quelque part et m’installer et faire partie des progrès du club de football est formidable.»

Newcastle United n’est qu’à cinq points au-dessus de la zone de relégation.

Les Magpies se rendent au St Mary’s Stadium demain après-midi (samedi, 15 h) pour affronter Southampton.

L’équipe de Steve Bruce n’a remporté aucune victoire en Premier League depuis sa victoire 1-0 à domicile sur Chelsea en janvier.

