Jordan Ayew, vainqueur du dernier superbe redressement récent

Crédit photo: .

Les buts contre les rivaux de votre club peuvent sceller votre place dans leur folklore. Alors que Jordan Ayew se dirigeait vers le stand sud de Brighton & Hove Albion, il avait fait exactement cela pour Crystal Palace. Mais, non seulement cela a aidé à sécuriser sa place en tant que héros culte dans les tribunes de Selhurst Park, mais cela a également contribué à un superbe revirement dans sa forme avec le club.

Jordan Ayew profite d’un superbe redressement récent

Hero to Zero

Le Ghanian a initialement déménagé dans le sud de Londres la saison dernière, se joignant à un prêt d’une saison de Swansea City. Sa signature a été accueillie avec prudence; les fans ne le voyaient pas comme la signature de haut niveau qui était nécessaire, et il portait un record indésirable d’avoir été relégué de la Premier League avec tous les clubs où il était.

Les performances au cours de la première moitié de la saison 2018/19 ont été au mieux laborieuses. Il a volé dans et hors de la ligne de départ alors que Roy Hodgson cherchait à mettre fin à ses attaquants marquant des problèmes. Le premier but d’Ayew, le premier pour tout attaquant de la campagne d’ailleurs, est venu à la 88e minute lors d’une victoire 2-0 à l’extérieur contre Wolverhampton Wanderers.

Cette tranche de chance a mené à un but le match suivant contre Grimsby Town. Cependant, ces deux buts en deux matchs ont vu sa saison se désintégrer dans l’abîme. Ayew ne contribuerait qu’une fois de plus alors que Palace terminait 12e de la Premier League.

Maintenant candidat au titre de joueur de l’année en deuxième saison au Club

Dans le marché moderne gonflé, 2,5 millions de livres sterling pour un attaquant qui semble susceptible de marquer dix buts en Premier League cette saison est sans doute l’affaire de la saison.

Intégrer à partir de .

Depuis leur retour en Premier League en 2013, seuls deux autres attaquants ont marqué dix buts ou plus. Christian Benteke a marqué 17 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison avec le club, tandis que Dwight Gayle en a inscrit dix au cours de la saison 2014/15. Benteke reste la signature du record du club, tandis que l’attaquant de Newcastle United, Gayle, a également coûté plus cher que Ayew.

Alors que son arrivée annonce les fans comme «rien de plus qu’un joueur d’équipe» et de l’angoisse au cours de la saison à venir, c’est maintenant tout sauf pour ceux qui fréquentent Selhurst Park. Il s’agit de la meilleure saison de Palace en Premier League, et Ayew est devenu une figure culte, représentant un changement radical de fortune.

Les chances et les buts ont été difficiles à trouver sous Roy Hodgson cette saison. Cependant, Jordan Ayew a saisi chaque occasion lorsqu’elle s’est présentée.

Ses sept buts cette saison sont venus à des moments vitaux, sous une pression intense. Il a sprinté loin de Victor Lindelof pour rentrer tranquillement à Manchester United. La semaine suivante, il a de nouveau marqué contre son ancien club Aston Villa.

Octobre a accueilli deux buts en trois matchs contre West Ham United et Arsenal rétrospectivement, affichant sa qualité de près, aidant son équipe à récolter quatre points de plus sur la route.

Ses deux prochains buts viendraient alors dans l’inversion de ces rencontres et lui ont permis de marquer le but des Eagles de la saison jusqu’à présent. La scène était prête, le camp de Hodgson cherchait le vainqueur à égalité contre West Ham à la maison le lendemain de Noël. Ayew a ensuite coupé à l’intérieur du côté droit, dansant devant trois défenseurs visiteurs dans le processus avant de heurter joyeusement Roberto.

Puis, ayant déjà remporté les applaudissements des fans cette saison, son septième but de la saison a scellé sa première victoire au stade Amex en près de sept ans. Cela a marqué un ravissant virage pour Ayew et Crystal Palace.

Photo principale:

Intégrer à partir de .