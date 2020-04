Jordan Henderson de Liverpool a montré sa classe à six reprises hors du terrain

Don

Henderson a fait don de 2500 £ à une page GoFundMe créée pour un adolescent décédé après avoir été poignardé dans sa ville natale de Sunderland en 2019.

La page de collecte de fonds a été créée pour aider la famille à payer ses funérailles et ils espéraient collecter 8 000 £.

Après que Henderson ait fait son don et promu la campagne sur ses comptes de médias sociaux, le total a atteint plus de 14 000 £.

📸 | Jordan Henderson sur Instagram. Toucher des trucs du Skipper; il a contribué 2500 £ à la cause. Connor Brown, 18 ans, a été assassiné lors d’une soirée avec ses amis. Qu’il repose en paix. Nos pensées vont à ses amis et à sa famille. 🙏❤️ pic.twitter.com/sFBXY6wdML

– Salle de transfert LFC (@LFCTransferRoom) 25 février 2019

Coronavirus

Alors que la pandémie de coronavirus continue de toucher tout le pays, les footballeurs se sont retrouvés entre deux feux et ont été accusés de ne pas jouer leur rôle.

Cependant, le capitaine de Liverpool a promis son soutien à un programme de banques alimentaires à Liverpool qui s’appuie fortement sur les collections en dehors d’Anfield les jours de match.

Henderson a également contacté ses collègues capitaines de Premier League pour organiser un fonds de coronavirus qui permettra de lever des millions de livres pour le National Health Service.

“Henderson a appelé chacun de nous capitaines individuellement la semaine dernière pour expliquer son plan de dons et tout le monde est rapidement monté à bord”, a déclaré le capitaine de Bournemouth, Simon Francis.

«Il a dirigé nos téléconférences Zoom, a été actif sur le chat de groupe et a fait valoir son point de vue de manière superbe. Cela a donné à ceux d’entre nous qui n’ont pas joué à ses côtés un bon aperçu de ses compétences en leadership. »

#PlayersTogether pic.twitter.com/e7uWYIOhL2

– Jordan Henderson (@JHenderson) 8 avril 2020

Hong Kong

Lors de la tournée de pré-saison de Liverpool à Hong Kong en 2017, un fan passionné attendait chaque jour à l’hôtel de l’équipe dans l’espoir de rencontrer Henderson.

Après l’avoir manqué à quatre reprises, il semblait que Nicklaus Chu n’allait jamais rencontrer le milieu de terrain.

Cependant, Henderson lui a alors envoyé un message privé et a organisé une rencontre privée avant de lui donner un maillot de Liverpool signé.

Voir ce post sur Instagram

L’histoire d’un grand capitaine et d’un grand joueur Je suis un fan de Liverpool de Hong Kong et un super fan de @jhenderson. J’aime sa passion, son travail acharné et c’est lui qui m’inspire pour ne jamais abandonner. Au cours des trois premiers jours de # lfctour2017hk, chaque jour, j’attendais de voir notre grand capitaine. J’ai raté toutes les chances de le rencontrer face à face. Quand il signait à l’hôtel, j’étais à l’aéroport, quand il prenait des selfies avec des fans dans le terrain d’entraînement, j’attendais à l’hôtel, quand quelqu’un l’a vu acheter du café dans Starbucks, j’attendais dans le terrain d’entraînement, un par un mes amis m’ont envoyé une photo de selfie et d’autographe avec Hendo, et je suis le seul à manquer toutes les chances. Le 4ème jour, je sais qu’il y aura un événement de Jordan vers 13h, je suis arrivé à 12h et j’ai commencé à attendre, l’événement posepone et 6 heures j’étais sous i et ☔️, il s’est finalement présenté et je l’ai vu marcher à droite moi. Je me suis dit “pas de problème, quand il sortira, je serai là et il doit me voir” … Et encore une fois il marchait juste à côté de moi … A ce moment, frustrant était le seul mot dans ma tête, peut-être que je n’étais pas censé le faire le rencontrer. Quelques minutes plus tard, Jordan m’a envoyé un message d’IG, m’a dit qu’il était désolé et m’a demandé de le rencontrer à l’hôtel. Il est le capitaine de Liverpool, l’un des plus grands clubs de football au monde, et il a dit pardon à un fan pour ce qui s’est passé qui n’était pas de sa faute! En attendant à l’hôtel, j’ai entendu une fois de plus mon ami me dire qu’il se présentait à nouveau dans Starbucks, signant des autographes pour les fans, quand j’arrive avec le carton géant de lui, il m’a vu et m’a fait signe de retourner à l’hôtel. À l’extérieur de l’hôtel, la sécurité essaie de me demander de partir (comme ils le font toujours), je me déplace vers un autre endroit, tout à coup quelqu’un me tape à nouveau sur l’épaule et à ce moment-là, la seule chose que je veux faire est de maudire la sécurité s’il veux me dire de repartir, et quand je regarde en arrière, Jordan était juste derrière la porte de l’hôtel …… Un acte simple et chaleureux de notre capitaine, devenu un grand rêve devenu réalité pour moi, il peut totalement m’ignorer, mais il non. C’est notre grand capitaine de Liverpool. Il n’est pas seulement notre joueur, il est notre famille❤ #ynwa #lfc #jordanhenderson #badenglish

Un post partagé par Nicklaus Chu (@ nicklaus.chu) le 20 juillet 2017 à 10h56 PDT

Sean Cox

Le fan de Liverpool, Sean Cox, a été hospitalisé pour de graves blessures à la tête après une agression brutale de la part de certains supporters de la Roma en route vers un match de Ligue des champions à Anfield en 2018.

Après le match retour en Italie, Henderson a dirigé la première équipe de l’équipe vers les fans à l’extérieur et a ramassé une bannière à carreaux dans la foule dédiée au papa irlandais de trois.

Le capitaine de Liverpool a également envoyé une lettre émouvante au club local de Cox, St Peters Dunboyne GAA, exprimant sa solidarité avec eux en cette période difficile.

Cox est revenu à Anfield pour la première fois depuis l’incident de novembre 2019 et Henderson l’a embrassé dans le tunnel après le match.

L’étreinte de Jordan Henderson de Sean Cox là-bas. Jésus ❤pic.twitter.com / fFYkhAYsV7

– SportsJOE (@SportsJOEdotie) 12 novembre 2019

Plus Liverpool

De grands objectifs revisités: Fernando Torres pour Liverpool v Blackburn, 2009

Revisiter l’équipe de Liverpool après les débuts de Jordan Henderson en 2011

Pouvez-vous nommer chaque joueur africain à apparaître pour Liverpool dans le Prem?

Classement de chaque capitaine de Liverpool de l’ère de la Premier League du pire au meilleur