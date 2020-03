MADRID, ESPAGNE – 18 février: Jordan Henderson de Liverpool FC lors du match de Ligue des Champions entre l’Atletico Madrid v Liverpool à l’Estadio Wanda Metropolitano le 18 février 2020 à Madrid en Espagne (photo de David S.Bustamante / Soccrates / .)

Liverpool a eu une semaine torride, surtout en raison de ses récents standards élevés. Une défaite en Premier League à Watford a été suivie d’une défaite à Chelsea en FA Cup. Un homme absent de ces deux défaites était le capitaine Jordan Henderson. La star anglaise a boité lors de la défaite de la Ligue des champions à l’Atletico Madrid et a été exclue depuis. Henderson a été un énorme raté et les Reds espèrent qu’il reviendra bientôt. Leur match retour contre l’Atletico est bientôt, et ils voudront leur capitaine sur le terrain.

Jordan Henderson de Liverpool: le rythme cardiaque de l’équipe des Reds

Stats montre l’importance d’Henderson

Liverpool a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues jusqu’à présent cette saison. Les matchs où Jordan Henderson a été au cœur du milieu de terrain des Reds se sont avérés beaucoup plus réussis que lorsqu’il est absent.

Sur ces 46 matchs, l’ancienne star de Sunderland a disputé 34 matchs. Ces matchs ont vu les Reds remporter la victoire dans 28 d’entre eux. Deux seulement se sont soldés par une défaite. Cela donne à l’homme anglais un taux de victoire de 82,40%. Sans lui sur le côté, ce taux de victoire tombe à 58,30%.

De façon alarmante, Liverpool concède plus de buts lorsque son capitaine est absent. Ils marquent en moyenne près de deux buts par match quand il ne joue pas contre 0,7 buts quand il joue.

Je ne sais pas ce que vous avez jusqu’à ce qu’il manque

L’absence de Henderson a certainement été ressentie récemment à Liverpool. Leurs performances et résultats ont remarquablement souffert. Les fans des Reds seront soulagés d’avoir une si grosse avance au sommet de la Premier League. Cependant, la chance de terminer un doublé en championnat et en coupe est désormais terminée en raison de leur défaite à Chelsea. Un match retour en Ligue des champions se profile à l’horizon et Liverpool espère que son capitaine sera de retour.

Jordan Henderson n’est peut-être pas encore un nom associé aux grands noms d’Anfield; cependant, sa contribution à l’équipe ne peut être remise en question. Il est sans aucun doute le rythme cardiaque de l’équipe et il nous manque cruellement lorsqu’il n’est pas sur le terrain.

Des éloges mérités de tous pour Jordan Henderson de Liverpool

Beaucoup dans le jeu font l’éloge des contributions et des capacités qu’il apporte à l’équipe de Liverpool.

L’ancien capitaine des Reds, Phil Thompson, a déclaré:

«Les deux derniers matchs ont montré l’importance de Jordan Henderson de ce côté. Non seulement ce qu’il apporte en tant que milieu de terrain, mais il aurait exigé beaucoup plus des joueurs sur le terrain. »

S’exprimant avant le choc de Bournemouth avec Liverpool, le manager Eddie Howe n’a eu que des éloges pour le milieu de terrain:

«D’abord et avant tout, je pense que ses qualités de leader sont sans égales. Je pense que vous pouvez voir – et je ne suis qu’un étranger qui regarde dedans – une passion certaine en lui, des qualités de leadership dont chaque équipe a besoin. “

Un tweet de Gary Lineker, l’ancien attaquant de l’Angleterre et maintenant présentateur du Match du jour pourrait faire rouler le ballon pour qu’Henderson remporte un prix cette saison.

«Il y a toutes les chances que la blessure de @ JHenderson puisse bien lui décrocher le trophée de footballeur de l’année. Parfois, vous ne réalisez pas l’importance d’un joueur pour un camp jusqu’à ce qu’il soit absent. “

Photo principale