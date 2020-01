Jordan Henderson – du chien péter au joueur de la saison …

Recevez vos mails à theeditor@football365.com…

Henderson est-il toujours ce chien qui pète?

Il y a quelques années, une lettre désormais infâme a été publiée dans cette boîte aux lettres sacrée décrivant Jordan Henderson comme un «chien qui se réveille en train de péter» ou des mots à cet effet. J’ai toujours pensé que c’était dur car j’étais fan de lui et je me suis demandé que peut-être que les gens qui ne le voyaient à la télévision que quelques fois par an manquaient ce qu’il apportait à l’équipe lorsque vous le regardez semaine après semaine.

Avance rapide jusqu’à maintenant…. Jordan Henderson doit être là-haut avec Kevin de Brunye pour le joueur de l’année. Il a été phénoménal cette saison. En fait, il est brillant depuis environ 2 ans et demi maintenant et ne semble jamais recevoir les applaudissements qu’il méritait. Sans aucun doute, il est l’un des footballeurs les plus travailleurs que j’ai jamais vus, et il semble s’améliorer chaque année. Il joue avec une énorme confiance en ce moment et ça se voit; ses passes, son rythme de travail, ses tacles et sa lecture du match sont aussi à point qu’ils n’ont jamais été, et il doit être une chaussure pour le milieu de terrain anglais à l’Euro en ce moment. Il n’y a tout simplement pas de meilleur milieu de terrain anglais à la minute.

Avouons-le, vous ne pouvez pas être le capitaine d’une des meilleures équipes en ce moment et être un passager dans ce milieu de terrain. Vous ne pouvez pas être capitaine des champions d’Europe et du monde actuels si vous n’êtes pas un footballeur de haut niveau, car ils vous remplaceraient en un instant si vous ne l’étiez pas.

Je voudrais demander à l’auteur de la lettre originale de nous faire part de ses réflexions actuelles sur Henderson et lui demander s’il s’en tient à son évaluation originale. Si vous vous y tenez, vous vous trompez. Très mal.

À votre santé

Neil (27 points de plus…) Mulvaney

Liverpool n’est-il pas charmant?

Ce que j’ai trouvé vraiment réconfortant en regardant le match hier soir, c’est le comportement innocent de Sadio Mane lorsqu’il s’est blessé. Il savait immédiatement que son match était terminé, mais au lieu de faire l’effondrement cynique au sol que tant de «professionnels» feraient, il se dirigea vers la ligne de touche et ne s’assit que lorsque le personnel de Liverpool le lui dit, même alors, il se sentait tellement mal à l’aise de faire cela qu’il s’est levé et a continué à sortir du terrain.

Cela met en évidence deux ou trois choses qui m’étaient passées auparavant. Premièrement, la réaction pure et naturelle de Sadio à ce qui s’est passé a mis en évidence que cette équipe ne fait vraiment pas de “jeu”, je ne me souviens en fait d’aucune perte de temps ou feinte de blessure de la part des joueurs. Ce qu’ils sont devenus meilleurs cette saison, c’est de contrôler un jeu dans les étapes ultérieures et ils vont maintenant passer le ballon plutôt que de tout faire pour marquer un but, donc une maturité croissante.

Deuxièmement, ne serait-il pas merveilleux que les enfants qui regardent le football apprennent ces traits positifs de cette grande équipe tout comme ils ont malheureusement appris les points négatifs de Fergie Utd et de Mourinho Chelsea pendant leurs périodes de succès.

Dale (La gestion de jeu et la simulation ne sont que des mots fantaisistes pour perdre du temps et plonger) Marlow

Man Utd est mon père souffrant de démence

Certains peuvent trouver cela une étrange analogie, mais United est mon père criblé de démence.

Mon père, une légende locale à tous points de vue, était le genre de père que tout jeune homme obsédé par le football mourrait.

Quand je grandissais, il était évident pour moi-même à l’âge de 12 ans que mon père était autodidacte, riche, drôle, réussi, beau et capitaine de l’équipe de football locale. Un mâle alpha. Les hommes voulaient être lui et les femmes… vous savez bien le reste.

Tout à coup, ma mère est morte subitement (Fergie a pris sa retraite) et, alors que mon père vieillissait, une maladie horrible cruelle (Glazers / Woodward) s’est installée et les pouvoirs de l’ancien homme ont décliné (United). Sans sa pierre ma mère, il avait le cœur brisé et un médecin a dit que le traumatisme de cette maladie avait provoqué la démence plus tôt. Il était l’ombre de son ancien moi. Il a perdu du poids, il s’est négligé (Old Trafford) et son esprit n’était plus vif.

Au fil des années, la famille élargie et moi-même avons vu de temps en temps ce que l’homme était autrefois (PSG absent), la plaisanterie étrange qu’il allait craquer et juste pendant une minute, nous penserions… papas en arrière, mais il ne l’était pas et à moins que il y a un remède miracle là-bas, il ne sera plus jamais le même.

Des fans unis familiers…

Mark, Belfast

Pas la faute de Fergie

Non, je ne vais pas l’entendre. Chaque fois que j’en verrai une si ces «prises à chaud», je vais écrire, et la seule garantie que je peux donner est que chaque «Alex Ferguson doit prendre sa part du blâme» devra toujours être rectifié.

Les opinions sont une chose merveilleuse, vous pouvez vous lancer dans un projet ambitieux et sembler évocateur et “progressif” alors que tout ce que vous avez fait est de jeter des ordures complètement trompées. Ce n’est pas un gars qui “a fait des charges pour le club”, il a tout fait. TOUT!!

Il a demandé une chose à la base de fans lors de son départ, une petite chose en échange de tout ce qu’il a fait pour eux, de toute la gloire dont il leur a donné une part. «Soyez à vos côtés». Ça a duré quoi? 7 mois? Pendant ce temps, il y a eu des saisies sans fin et les gens ne pouvaient pas s’habituer à ne pas se faire dorloter. Il voulait une petite chose en échange de tous les grands moments qu’il avait prévus pour vous tous, soutenez le prochain manager dans ce qui sera une période d’adaptation éprouvante non seulement pour tout le monde, mais aussi pour M. Moyes.

Je m’aventurerais que de tous ses transferts dont il a fait partie durant son séjour au club, c’était le plus important qu’il voulait réussir. Bien sûr, il pouvait se tromper, son record de transfert était loin d’être parfait, mais il était bien plus proche de parfait qu’abyssal. Faire venir David Bellion n’est pas aussi mémorable en termes de stratégie que de faire venir Ruud Van Nistelroy. Cette baise est à peine mémorable par rapport à ce coup de maître. Et Van Nistelroy n’était même pas vraiment un coup de maître! Il n’a gagné qu’une ligue! Mais on se souvient de lui beaucoup plus pour ses exploits que de “gagner une fois la ligue”.

Donc, ses transferts de merde n’étaient pas une telle catastrophe qui a détruit tout le paysage du club. Et les transferts qui étaient VRAIMENT BONS n’étaient pas si bons, et c’est parce que les transferts qui étaient VRAIMENT F * CKING GOOD étaient si écrasants que la norme que les très bons transferts s’intégraient apparemment sans presque aucune visibilité. Tout comme les entailles. Fergie était un gars qui avait tellement de bon travail que son mauvais travail laissait à peine une égratignure et son très bon travail avait l’air mieux qu’il ne l’était mais était toujours vraiment bon en soi.

S’il était toujours votre manager, vous ne seriez pas dans cette position, même maintenant, avec lui un million d’années, terminer 3e serait toujours une catastrophe et une source de mauvais sentiments et de colère. Alors faites-en un, lol, il a présidé très soigneusement le transfert le plus important de sa carrière en faisant venir qui, selon lui, pourrait être son successeur naturel et pourrait être soigné et 7 mois de pleurs sans fin et de pointage du doigt étaient tout ce qu’il avait de son gâté fanbase après qu’il leur ait demandé une chose, juste une petite chose pour ses 27 années de succès monumental. Vous venez de vous gâter et vous avez pleuré les fesses à l’idée même de devoir être reconnaissant. Alors, ne le baise même pas dans ta dissection de l’endroit où les choses se sont si mal passées. La seule chose dont il pourrait être accusé, c’est d’être le père Noël pour un groupe d’enfants qui se sont avérés ne pas le mériter.

Davo (même pas un fan d’Utd), Waterford

… Pherian, ma question est pourquoi 6 ans après le point, les gens élèvent encore Fergie et demandent pourquoi nous ne le blâmons pas? Bien que je convienne avec vous que la première saison après Fergie, nous pouvons tous regarder et dire que la bonne décision n’a pas été prise en termes de nomination de manager et que le cœur était accablé mais c’était il y a six ans.

Il a laissé une équipe gagnante, bien que vieillissante, mais il y avait beaucoup de qualité là-bas. Si les bons joueurs et entraîneurs avaient été recrutés (gardez à l’esprit que Moyes a décidé de vider le personnel de l’arrière-boutique et de ramener le sien) Ensuite, la fenêtre de transfert désastreuse de Moyes n’a pas été aidée par la retraite de David Gill (Pourquoi ne blâmez-vous pas David Gill? N’était-ce pas sa décision de nommer Woodward?)

C’est aussi simple que ça. Ferguson a décidé au cours de la saison de prendre sa retraite à l’âge de 72 ans pour passer plus de temps avec sa femme après un décès dans la famille? Droit assez raisonnable? Pourquoi la planification future réside-t-elle encore avec lui – si United s’était structuré correctement en tant qu’organisation, le conseil aurait dû prendre les décisions pour le club, peut-être que vous n’auriez pas “il a choisi Moyes” comme seule raison de le blâmer pour l’état actuel de Manchester United.

Alors pour répondre à votre question, pourquoi Fergie est-elle exempte de blâme? Parce qu’il n’a pas été manager depuis plus de 6 ans et n’a rien à voir avec la situation actuelle

Dan, Belfast

Jeu de blâme

Quelqu’un peut-il m’éclairer? L’équipe de Man Utd coûte plus de 100 millions de livres de plus que Liverpool. Leur masse salariale est l’une des plus élevées, sinon la plus élevée du PL. Pourtant les fans se sont retournés contre les propriétaires ??? Est-ce parce qu’il est facile pour les fans de se retourner contre les propriétaires plutôt que contre les personnes vraiment fautives? Les propriétaires ont fourni les fonds mais qui ont été mal investis par ceux qui sont responsables du recrutement, et cela inclut le manager. Man Utd, même avec son équipe actuelle, ne devrait pas perdre de matchs contre Burnley, Bournemouth, Watford, etc.. Cela dépend du manager. Un manager qui est incompétent et limité, et certainement pas à la hauteur des normes attendues d’un club de la stature d’Utd. Mais bon, continuez de blâmer les propriétaires. Cela semble être l’option facile pour le moment.

Nizam Dorasat, fan du LFC

… J’ai soutenu Man Utd pendant de nombreuses années, remontant à la (vieille) division 2, à Tommy Docherty et Dave Sexton et je continuerai à le faire si nous nous baissons à nouveau à ces niveaux! Les problèmes chez United sont plus que profonds et se sont produits avant le départ à la retraite de Fergie et me semblent coïncider avec le départ de Martin Edwards (1980-2002). Les raisons pour lesquelles je dis cela sont nombreuses …….

Toute entreprise (qui est un club de football) est dirigée par le haut, les décisions prises au sommet influencent tout le monde dans cette entreprise – de la dame de thé aux dirigeants. Des décisions erronées au sommet influencent l’attitude de tout le monde au sein de la population active, entraînant généralement une démoralisation.

Infrastructure – en référence à ce qui précède, si les installations se détériorent et / ou sont en mauvais état, cela a encore une fois une influence sur tous ceux qui travaillent pour l’entreprise. Des installations médiocres et délabrées ne motivent personne. Pourtant, nous apprenons qu’Old Trafford est maintenant en deçà des normes et ne répond pas aux exigences pour accueillir des matchs de coupe du monde (les installations médiatiques ne sont pas à la hauteur, le vestiaire est trop petit)! Ce qui me fait me demander quel niveau Carrington etc. est actuellement. Tout cela de ce qui est toujours l’un des 3 meilleurs clubs du monde en termes de chiffre d’affaires!

Recrutement – certes pas facile dans le monde d’aujourd’hui où la compétition pour les meilleurs joueurs est maintenant à l’échelle de l’Europe au moins. Cependant, le jour de Martin Edwards, un joueur a été ciblé puis acheté, le plus souvent avant même d’avoir été rapporté par les médias. Les joueurs achetés ont été achetés pour une certaine position et un certain rôle et y ont été utilisés. Maintenant, nous avons depuis longtemps des négociations aboutissant souvent à aucun achat – Haaland / Fernandes, une énorme implication des médias et des joueurs achetés (souvent trop payés), puis joués par la suite dans la mauvaise position / le rôle / dans lequel ils excellent (Martial).

Développement des joueurs – Je suis sûr que cela a déjà été mentionné ici, mais je vois des joueurs se rendre à Man City / Liverpool et améliorer leur niveau de football et devenir de meilleurs joueurs que lorsqu’ils ont rejoint le club. Je ne peux pas nommer un joueur avec lequel Man Utd a réussi à atteindre cet objectif en dehors du développement des jeunes. Le plus souvent, les joueurs finissent par nous laisser de simples coquilles de ce qu’ils étaient autrefois!

Rétention des joueurs – l’époque où les joueurs ne jouaient pas / n’étaient pas assez bons ou n’étaient pas suffisamment motivés à Man Utd et étaient instantanément expédiés vers de nouveaux pâturages sont révolus (Poborsky / Henning Berg / Jesper Blomqvist / Di Maria, etc.). Encore une fois, garder les joueurs au club qui ne veulent pas être là ne peut avoir qu’un effet néfaste sur le reste de l’équipe (Pogba) ou ne sont pas assez bons (actuellement trop nombreux pour être listés). Personnellement, Pogba aurait dû être sorti l’été dernier, oui, un bon joueur (à l’occasion) mais engagé envers Utd? De plus, De Gea – l’aime mais prend l’argent et ne court pas trop payer son contrat – nous ne sommes pas si désespérés pour les gardiens – Romero / Henderson assez de bonnes options.

Taille de l’effectif – 2 joueurs pour chaque position (+ 1 jeune), ne va pas passer par toutes les positions ici mais brièvement nous avons actuellement 1 attaquant et 1 attaquant de jeunesse (Rashford / Greenwood – Martial était un ailier à Monaco) pour 2 positions – Haaland / un attaquant était un achat incontournable, milieu de terrain central (je ne sais pas par où commencer ici!) – Matic, Mata, Pogba, McTominay, Fred, Pereira, Lingaard (?) – commentaires à ce sujet s’il vous plaît! Défense centrale ………… .errrr !!! etc

La majorité de ces points ne sont pas influencés par le manager mais par ceux qui dirigent l’entreprise / le club, ceux qui sont au sommet! Je classerais l’équipe que Fergie a quittée comme l’équipe la plus faible de son mandat au club afin que celui qui prend la relève n’ait pas une tâche facile qui est / n’a été qu’exaspérée par le manque de direction (encore!) Du sommet .

Pour résumer – n’importe quel manager aurait une tâche très difficile à nous retourner (Poch / Allegri inclus). La solution …… .jeez par où commencer ???

Quoi qu’il en soit – félicitations à Liverpool, longtemps à venir. Bien que Carraghers commente que la nation est saisie, m’a fait LOL – le plomb de 16 points n’est pas saisissant!

RJ

Les vitriers se tirent une balle dans le pied

Ce qui reste à écrire sur Man United qui n’a pas été écrit.

Mes premiers souvenirs de United sont les fanfarons de Tommy Docherty qui attaquent les ailiers. Ce n’était pas seulement Fergie et Busby avec une philosophie offensive. A été suivi par la tactique induisant le sommeil de Dave Sexton. Van Gaal n’était pas le premier.

Quoi qu’il en soit, comment y remédier. Je me suis bien débrouillé dans la gestion, voici donc mon approche de chapeau d’entreprise et ce à quoi je m’attendrais à voir si United était une entreprise «normale».

Acceptez d’abord le fait que les propriétaires ne souhaitent pas vendre.

Je méprise véritablement les propriétaires de United, mais comme l’a montré votre article sur les dépenses nettes, ils ont jeté de l’argent sur les problèmes de ces dernières années, et cela a fini par se perdre. Ainsi, dans une entreprise normale, le PDG (bye bye Ed) et le responsable du recrutement iraient (pas idée de qui il s’agit, même après une recherche).

Concernant les derniers points, avec un nouveau PDG, vous obtiendrez un directeur du football, dont la première tâche serait de nommer une équipe de recrutement décente.

Ce n’est qu’alors qu’il vaut la peine de revoir la position du gestionnaire, soit en gardant Ole (malheureusement, peu probable) ou en nommant quelqu’un qui correspondra à la préférence des propriétaires de leur permettre de maximiser leur actif en tant que vache à lait pour leurs autres investissements (Julian Nagelsmen?), Tout en essayant de redevenir un club à moitié décent.

Et enfin, après tout ce qui précède, maximisez le parrainage de partenaires de nouilles.

Certes, même les Glazer doivent reconnaître que leur stratégie actuelle détruit la valeur de leur marque. Une phrase qui incite à vomir en tant que supporter de football, mais la seule chose dont ils se soucient, c’est de l’argent, pas des trophées.

Bon, revenons au bar de la plage car c’est le Nouvel An chinois, et je suis en vacances.

Ged Biglin

Coût irrécupérable et Kepa

Il existe un terme de “coût irrécupérable” pour le financement des entreprises et la comptabilité qui pourrait, avouons-le, s’appliquer à un certain nombre de joueurs travaillant actuellement pour de grandes sociétés – désolé – des équipes de Premier League. Un «coût irrécupérable» est de l’argent qui a déjà été dépensé, ne peut pas être récupéré et ne devrait pas être pris en compte dans les décisions à venir.

Prenons un exemple sauvage et aléatoire et trouvons Kepa Arrizabalaga. Je ne le harcèle pas, je cueille juste un nom dans les airs.

Pour quelque raison que ce soit, il n’est pas ce que Chelsea espérait, attendait et ne payait pas astronomiquement. Mais le récit selon lequel «il a coûté 71,6 millions de livres sterling, nous ne pouvons pas le laisser tomber» va à l’encontre de toute raison. Peu importe ce qu’il a coûté, cet argent a disparu. La question est-il performant à un niveau acceptable? C’est un binaire. Oui ou non, et je suppose qu’il obtient toute l’aide possible de Petr Cech et du personnel d’entraîneurs.

Alors allez Frank, plutôt que de chasser un attaquant du PSG qui préférerait sans doute jouer pour l’Atletico, pourquoi ne pas chercher quelqu’un qui peut donner à Kepa une pause de la pression et lui laisser le temps d’être entraîné? Vous avez Caballero qui est un bon gardien et qui mérite absolument sa chance avec ce côté actuellement, et il est disponible sur un “gratuit”, il vous suffit de lui donner le départ.

Moments intéressants

Steve, Los Angeles

Des rouges inoubliables

Donc, en Premier League, cette équipe de Liverpool….

A perdu 1 de ses 62 derniers matchs

Sont invaincus lors de leurs 40 derniers matchs

A remporté 31 des 32 derniers matchs

Ont remporté leurs 14 derniers matchs de suite

Et dans leurs 6 derniers matchs, ils viennent de battre les équipes en 3e, 5e, 6e, 7e (deux fois) et 8e avec un score global de 12-1.

Il est peu probable qu’ils restent invaincus ou établissent un record de points sans que personne ne les pousse, mais j’ai 43 ans et c’est la démonstration de domination la plus étonnante que j’aie vue de toute équipe.

Barry (NY, NY)

Personne ne donne le titre à Liverpool

Plus Liverpool continue de gagner, plus nous entendons dire que la ligue est facile. Liverpool s’enfuit avec parce que la compétition les a laissés. Mais est-ce vrai? Bien qu’il y ait un tas d’équipes regroupées entre le 14 et le 5, ce n’est pas vraiment pertinent. Ce qui est pertinent, c’est la force des rivaux du titre. Jetons donc un coup d’œil. Voici les points projetés si les 4 premiers poursuivent leur rythme actuel (arrondis aux nombres entiers):

Liverpool 111 (ne va évidemment pas se produire)

Man City 81

Leicester 76

Chelsea 63

Alors, comment cela se compare-t-il aux années précédentes?

En regardant les 10 dernières saisons (y compris celle-ci), voici ce que vous trouvez.

111 points – serait le plus haut total de 1ère place par une certaine distance.

81 points – serait le 4e plus haut point commun pour la 2e place.

76 points – Ce serait le 4e plus haut point pour la 3e place.

63 points – Ce serait le plus bas total de 4e place au cours des 10 dernières années.

Est-ce que cela signifie quelque chose? Eh bien, cela signifie qu’il n’y a pas beaucoup de compétition en dehors du top 3, mais les équipes des 2e et 3e sont certainement compétitives. La comparer à la victoire en championnat de Leicester n’est pas vraiment juste. La deuxième place d’Arsenal a terminé avec 71 points cette saison-là. Il y avait un vrai manque de défi. Cette saison, City et Leicester sont sur la bonne voie pour obtenir un nombre très normal de points pour cette place dans le tableau.

Je pense que la saison dernière a obscurci l’esprit de certaines personnes sur la réalité d’une Premier League normale. Liverpool n’est pas si loin parce que tout le monde est pauvre, c’est parce que Man City est passé de ses normes ridiculement élevées à un niveau plus normal, tandis que Liverpool est passé de sublime à ridicule. Mais, comme c’est le cas, je suis sûr que nous allons entendre dans les prochains mois parler de la “Premier League la plus pauvre de tous les temps”.

Mike, LFC, Londres

Liverpool a-t-il besoin d’un United fort?

Complètement en désaccord avec Niall, Denver ce matin

Liverpool n’a pas besoin d’un Manchester United fort. J’apprécie chaque seconde de leurs combats. J’espère que cela devient encore pire pour eux et dure éternellement, et je pense que je parle au nom de la majorité des fans de Liverpool en le disant

Matt L, Liverpool

… J’ai peur de dire que je suis totalement en désaccord avec Niall, Denver. Je pense que cela peut devenir bien pire pour Man Utd par rapport à la situation actuelle.

Les vitriers ne bougeront pas. Depuis qu’ils ont acheté le club, sa valeur a doublé (ou plus). Ils en retirent beaucoup d’argent et tant que l’argent des droits TV continue à arriver, je ne les vois pas s’agiter particulièrement si les choses restent telles quelles ou s’aggravent un peu. Comme Liverpool l’a démontré; leur attrait de masse n’est pas strictement réduit par des années dans le désert et la capacité de Man Utd à se vendre à l’étranger ne devrait pas être diminuée par un manque de succès sur le terrain.

Woodward ne partira certainement pas. En tant que directeur commercial, il était responsable de la valorisation de l’actif du Glazer pour plus de 1 milliard de livres sterling. Pourquoi le rejetteraient-ils? Encore une fois, si les parrainages de nouilles et de tracteurs continuent de générer des revenus, je ne pense pas que le Glazer s’en soucie.

Les fans pourraient choisir de rester à la maison, mais cela pourrait aussi ne pas avoir d’importance. Il y a tellement de touristes qui veulent visiter Old Trafford que le stade atteindra toujours 70% d’occupation et ceux qui viennent ne seront pas les détenteurs d’abonnement de saison qui viendront pour le match et partiront; ce sont les types qui achètent une tarte officielle et un coca pendant la mi-temps.

En bref, personne à Man Utd ne se soucie de la façon dont ils se produisent réellement. Aucun désir parmi la direction pour tout succès autre que le type commercial. Cette léthargie semble avoir déjà imprégné le personnel de jeu, de sorte que les choses pourraient simplement stagner ou empirer de façon plausible.

Minty, LFC

… En réponse à Niall, l’affirmation de Denver selon laquelle Liverpool a besoin d’un United ressuscité pour rivaliser directement avec eux pour le titre afin de le rendre encore plus doux, je ne pourrais pas être plus d’accord. J’ai déjà dit ici que de tous les succès de United en Premier League, aucun n’était aussi doux (ou tendu ou passionnant) que la saison 2008/09, lorsque Liverpool de Rafa a poussé United jusqu’à la fin du titre. C’était tellement plus significatif de donner à Liverpool le titre, bien plus satisfaisant que de battre Aston Villa, Blackburn, Newcastle, Arsenal, Chelsea ou City jusqu’au sommet.

Et ce n’était pas parce qu’il en devenait un sur «themuns», c’était parce qu’il sentait vraiment que c’était comme ça devrait être avec United et Liverpool en train de se battre pour la suprématie.

Sur une note latérale, cependant, il serait rafraîchissant de voir quelques autres fans de Liverpool apprécier la majesté de ce qu’ils font en ce moment sans avoir à toujours faire référence à la façon dont merde United est en comparaison. C’est comme le syndrome du petit homme, profitez simplement de votre succès et vous pouvez aussi vous débarrasser de United, mais ne reliez pas toujours directement les deux. Je doute que United soit sur le radar de Klopp pour le moment, alors laissez-le aller et profitez de votre gâteau pour le titre.

Mangor United, Belfast

L’arrière du filet

F365, vous vous êtes surpassé. Votre article sur Dépenses nettes les plus importantes d’Europe m’a fait éclater de rire.

Tout d’abord, la réalisation absolument remarquable de Klopp et Liverpool pour avoir réuni une équipe de cette qualité d’élite et de cet état d’esprit d’élite sur seulement la 29e dépense nette la plus élevée de toute l’Europe. Comme je l’ai écrit précédemment dans une entrée de boîte aux lettres précédente, Liverpool est la chèvre du marché des transferts à l’époque de Klopp. Il suffit de regarder quelques-uns des noms dont les dépenses nettes sont plus élevées depuis 2015, cela embrouille l’esprit. Everton! Arsenal! Et ces deux-là sont dans le top 10 de la liste!

Et maintenant, venons-en à la partie «Rire fort». Je fais défiler la liste et accède au top 3, et que vois-je? Eh bien, je vois Manyoo pris en sandwich entre les équipes de sacs d’argent de l’Angleterre et de la France, Man City et le PSG…

C’est Manyoo Mesdames et Messieurs, avec le 2ème plus haut niveau de dépenses nettes dans toute l’Europe au cours de la dernière moitié d’une décennie. LOL.

johnnyWicky, (au moins l’AC Milan sera soulagé qu’ils ne se soient pas révélés être la plus grande risée de cette liste, étant 4e eux-mêmes), Toronto

Avertissement de danger

Je viens de lire le Article de Chelsea Je dois contester le point 4.

Pulisic + Willian + Cho = Eden Hazard.

10 buts et 10 passes décisives pour les trois premiers et pareil pour Eden.

Donc, fondamentalement exactement la même sortie pour trois joueurs qui ont joué directement en position Edens… La valeur de remplacement est la même!

Pour faire cette comparaison, vous devez juger quand les trois premiers sont tous sur le terrain ensemble, n’étant pas fan de Chelsea, je ne peux pas répondre à cela, mais quand je les ai vus jouer cette année, il n’y en a certainement pas plus de 2 sur 3 ( principalement en raison de blessures) et principalement 1 des 3 sur le terrain à un moment donné.

Donc, Chelsea donne ou prend obtient exactement la même production en termes de buts et de passes décisives que pour Hazard … rien à voir ici, alors patron. De toute évidence, Hazard a ajouté plus à l’équipe d’un point de vue global et est clairement le meilleur joueur des 4, mais la comparaison est paresseuse

DL, LFC (Les loups sans Europa auraient terminé 4e) Genève

Les éperons s’embrassent, se marient, évitent

Cela a probablement déjà été fait auparavant, mais pour briser une partie de l’intensité du football maintenant que Liverpool a déjà gagné, Manchester Unity n’en montre aucun et le reste des équipes ne va nulle part ou vers le bas, je pensais que je m’amuserais un peu .

Alors, qui voudriez-vous Snog, Marry, Evitez de votre première équipe actuelle (semi) habitués?

Snog, Paulo Gazzaniga, évidemment. Avez-vous vu ces yeux?

Épousez Toby Alderweireld. Quel protecteur il serait, et je pense qu’il me traiterait bien.

Évitez, Danny Rose. Dans et autour de tout ce qui commence par T et se termine en rouble.

Profitez de votre week-end, tout.

Dr Oyvind, Terre.

Derby de St Andrew

Avec les matchs de la FA Cup assez peu inspirants qui se déroulent ce week-end, j’étais prêt à écrire une missive furieuse sur la façon dont les seuls matchs télévisés présentent des équipes de Premier League (à part les deux matchs relégués à la machine à sous vendredi soir) et quelle honte kowtowing aux grandes équipes qui est.

J’allais également jouer des matchs avec des équipes non-PL, persuadant les gens que non, vraiment, Portsmouth – Barnsley pourrait très bien être un bourreau, et qui ne veut pas regarder un affrontement de deux équipes de championnat moyennement moyennes lors de la lecture affronter Cardiff City?

Mais surtout, j’allais souligner que le seul jeu qui pourrait être digne d’attention (et qui contient certainement suffisamment de # narration pour être télévisé) est Coventry City contre Birmingham City. Comme certains / beaucoup d’entre vous le savent, Coventry est actuellement locataire à St. Andrews tandis que nos propriétaires saisissants mais à peine visibles font de leur mieux pour détruire le club. Les Sky Blues tirent actuellement le meilleur parti d’une mauvaise situation, à trois points du sommet de la Ligue 1 avec un match à la main, et la cravate de la FA Cup devrait être un match inhabituel dans la mesure où les deux équipes ont décidé de diviser les billets 50 / 50 entre Cov. et les fans de Birmingham.

J’allais écrire tout cela, mais je me suis rappelé que chaque fois que nous sommes à la télévision, nous sommes toujours, sans exception, absolument horribles.

Passe un bon weekend!

David (juste amer à propos des vacances d’hiver des TROIS MOIS en République tchèque) Szmidt, Brno, Rép. Tchèque