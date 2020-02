Jordan Henderson: le capitaine de Liverpool va manquer trois semaines à cause de blessures

MADRID, ESPAGNE – 18 FÉVRIER: (BILD ZEITUNG OUT) Jordan Henderson de Liverpool FC contrôle le ballon pendant les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League entre l’Atletico Madrid et le Liverpool FC à Wanda Metropolitano le 18 février 2020 à Madrid, Espagne. (Photo par Baldesca Samper / DeFodi Images via .)

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, s’est blessé contre l’Atletico Madrid plus tôt cette semaine. Jurgen Klopp a depuis confirmé que cela signifie qu’il manquera trois semaines d’action. Cela représente un coup important pour le club, car le skipper a sans doute pris la forme de sa vie.

Jordan Henderson blessé pendant trois semaines

Jordan Henderson Blessure coup

Le capitaine de Liverpool manquera trois semaines d’action, selon Jurgen Klopp. Cela signifie que Henderson manquera les matchs de Premier League contre West Ham, Watford et Bournemouth. Il manquera également le match de Liverpool en FA Cup contre Chelsea, bien qu’il soit peu probable qu’il y ait joué compte tenu des équipes de Liverpool qui ont joué dans la compétition cette saison.

Une blessure qui dure trois semaines suggère qu’il reviendra pour le derby du Merseyside, ou pour le match retour contre l’Atletico. Liverpool espère qu’Henderson se rétablira rapidement.

Options dans Midfield

La blessure de Jordan Henderson signifie qu’une position s’est ouverte au milieu de terrain de Jurgen Klopp. Georginio Wijnaldum conservera probablement sa place, tandis que Fabinho est le milieu de terrain défensif préféré. Cependant, les joueurs de l’équipe verront la blessure d’Henderson comme une chance de faire leurs preuves.

James Milner était l’homme choisi pour remplacer le capitaine en Espagne et peut donc être considéré comme une sélection automatique. Son expérience et son leadership sont inestimables, mais on peut affirmer que Liverpool a des milieux de terrain plus talentueux.

Alex Oxlade-Chamberlain a constamment impressionné pendant l’absence de Fabinho et il était difficile de le laisser tomber. Il espère profiter de l’absence de Henderson pour consolider sa propre position dans l’équipe. Naby Keita espère faire de même. L’international guinéen est arrivé à Anfield avec beaucoup de battage médiatique, même si une combinaison de forme et de forme physique l’a tenu à l’écart de l’équipe.

Adam Lallana espère également bénéficier de l’absence d’Henderson, même si, en réalité, il est le candidat le moins probable. Il arrive à la fin de son contrat et Liverpool a de meilleurs joueurs disponibles.

