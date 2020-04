Jordan Henderson mérite-t-il d’être le joueur de l’année?

NORWICH, ANGLETERRE – 15 FÉVRIER: (LE SOLEIL, LE SOLEIL DIMANCHE) Jordan Henderson capitaine de Liverpool montrant sa reconnaissance aux fans à la fin du match de Premier League entre Norwich City et Liverpool FC à Carrow Road le 15 février, 2020 à Norwich, Royaume-Uni. (Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via .)

Jordan Henderson a connu une saison formidable. Non seulement il est capitaine de l’équipe qui est à 25 points d’avance au sommet de la table de la Premier League, mais il a également reçu des éloges de tout le monde du football et est maintenant le favori des bookmakers pour être couronné joueur de la saison à la fin. de la campagne en cours.

Bien qu’il reste incertain de ce qui se passera dans les prochaines semaines en ce qui concerne la saison en cours, il y aura, espérons-le, une cérémonie de remise des prix qui reconnaîtra le travail acharné que les joueurs et les managers de Premier League ont traversé au cours des derniers mois.

Jordan Henderson mérite-t-il d’être nommé joueur PFA de l’année?

Reconnaître les performances de Henderson

Les derniers mois ont été brillants pour toutes les personnes liées au Liverpool Football Club, bien que cela se soit bien entendu passé avant que la pandémie de coronavirus n’entraîne l’arrêt brutal des procédures.

27 victoires en 29 matches de championnat cette saison ont donné aux hommes de Jurgen Klopp une avance inattaquable au sommet de la Premier League, et seulement deux autres victoires sont nécessaires pour sceller leur premier titre national en 30 ans.

Le capitaine des Reds, Jordan Henderson, a été à l’avant-garde de la charge des Merseysiders envers le titre tout au long de la campagne, et ses performances dans le milieu de terrain trois ont été essentielles dans la tactique de Klopp.

Le numéro 14 de Liverpool a été une influence apaisante au milieu du parc, et sa capacité à contrôler le tempo d’un match ainsi que sa gamme de passes ne sont pas passées inaperçues.

Ses performances dans les grands matchs ont contribué à rallier son équipe à d’importantes victoires tout au long de la saison, notamment sa position dominante dans la victoire 2-0 sur ses rivaux féroces de Manchester United.

Le joueur de 29 ans a disputé 25 matches en championnat cette saison, accordant cinq passes décisives et trois buts à l’équipe. Sa netteté devant le but est également arrivée à des moments importants, marquant dans une victoire serrée à domicile contre Tottenham et dans un voyage difficile contre les Wolves.

L’importance d’Henderson a été encore plus reconnue ces derniers temps, de nombreux fans pensant que la défaite 3-0 contre Watford était due à l’absence du skipper blessé.

Son manager n’a pas tardé à faire l’éloge de l’ancien milieu de terrain de Sunderland, avec Klopp disant: «Hendo, de mon point de vue, est un joueur brillant. C’est notre skipper, c’est un personnage fantastique. Si je devais écrire un livre sur Hendo, ce serait 500 pages. »

Les médias ont également adressé des compliments à Henderson et pensent qu’il serait un digne vainqueur du prix du joueur de l’année.

Compétition des coéquipiers

Malgré son héroïsme, Jordan Henderson n’a pas été le seul en forme pour Liverpool cette saison, nous avons donc décidé de voir qui d’autre à Anfield pourrait décrocher le prix.

Virgil van Dijk:

Le défenseur central a de nouveau été de classe mondiale cette saison et a de bonnes chances de décrocher son deuxième prix de joueur de la saison. Le géant néerlandais a joué jusqu’à présent dans toutes les minutes de la campagne, contribuant à quatre buts impressionnants à l’arrière. Il a également joué à l’amiable en tant que capitaine dans les quelques matchs qu’Henderson a ratés.

Sadio Mane

Probablement sa meilleure saison à ce jour, l’attaquant sénégalais a 14 frappes à son actif, avec neuf autres passes décisives. Il a également marqué des buts importants, remportant des victoires sur Manchester City et Leicester. De plus, il a marqué un but décisif à la dernière minute à Aston Villa en novembre.

Trent Alexander-Arnold

Un autre joueur qui a connu une excellente saison est le talent local Trent Alexander-Arnold. Le joueur de 21 ans a reçu des éloges de grands noms tels que Gary Lineker et est actuellement deuxième de la table des passes avec 12. Le jeune arrière droit était en pleine forme lors d’une mutilation 4-0 contre Leicester le lendemain de Noël, fournissant deux passes décisives et en marquant un lui-même.

Le meilleur du reste

Alors que Liverpool s’est enfui avec le titre de Premier League cette année, il y a aussi quelques joueurs d’autres clubs qui méritent leur place sur la liste restreinte.

Kevin De Bruyne

Probablement le rival le plus proche des joueurs de Liverpool, le Belge a été en excellente forme cette saison et ouvre la voie au tableau des passes avec 16, quatre de plus que son rival Alexander-Arnold. Bien que son équipe City n’ait pas pu égaler les Reds cette saison, De Bruyne a de nouveau été de classe mondiale sous Pep Guardiola.

Sergio Aguero

Aux côtés de De Bruyne en lice, son coéquipier Sergio Aguero, qui a de nouveau été une menace pour les défenseurs de la Premier League. L’Argentin a marqué 16 buts en 22 matches, dont un triplé lors d’une démolition 6-1 contre Aston Villa, menacée de relégation.

Jamie Vardy

L’attaquant de Leicester City est actuellement en tête du classement des buts de la ligue, marquant 19 buts en 26 apparitions. Bien qu’il soit âgé de 33 ans, Vardy a joué à son plus haut niveau et est en passe de battre son meilleur record de tous les temps dans une campagne de Premier League, qui se situe actuellement à 24 ans.

Quelques candidats extérieurs

Bien qu’il soit hautement improbable qu’aucun des joueurs de cette catégorie ne reçoive la distinction à la fin de la saison, nous pensons qu’ils méritent une mention en raison de l’impact qu’ils ont eu pour leurs clubs respectifs.

Wilfred Ndidi

Le milieu de terrain nigérian a été un rocher dans le milieu de terrain des Foxes et a réalisé le troisième plus grand nombre de plaqués cette saison, avec 91 en 23 apparitions. Beaucoup est son importance, il n’est pas surprenant que l’équipe de Brendan Rodgers n’ait récolté que cinq points dans les six matches de championnat qu’il a ratés.

Marcus Rashford

Le numéro dix de United était en pleine forme avant de se blesser au dos à la mi-janvier. L’attaquant a récolté 14 buts en 22 apparitions et serait probablement difficile pour la chaussure d’or s’il n’était pas dans la salle de traitement. L’attaquant anglais était une machine à marquer des buts vers la fin de 2019, marquant sept fois en huit matchs.

Pierre-Emerick Aubameyang

Qui sait où serait Arsenal sans les buts d’Aubameyang cette saison? L’attaquant gabonais a marqué près de la moitié des buts des Gunners en championnat, battant des appareils contre Watford, Norwich et Everton. Le club londonien a eu du mal au cours de la dernière année, languissant en neuvième position, mais ce serait une image encore plus sombre sans l’aide de leur capitaine.

John Lundstram

Sheffield United a connu un retour exceptionnel dans l’élite du football anglais, et le favori du football fantastique, John Lundstram, a été au cœur de tout cela. L’ancien diplômé d’Everton a contribué quatre buts et trois passes décisives pour les Blades, alors qu’ils cherchent à poursuivre leur qualification pour le football européen la saison prochaine.

Le dernier mot

Le doute subsiste quant à la reprise ou non du 2019/20 à une date ultérieure, et si nous pourrons voir un joueur remporter la prestigieuse distinction.

Le gagnant est généralement annoncé fin avril et est sélectionné par des membres de la PFA (Professional Footballers Association). Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus en cours dans le monde, cela sera très probablement reporté à une date ultérieure.

Pensez-vous donc que Jordan Henderson est un digne gagnant de la récompense? Ou l’un de ses coéquipiers mérite-t-il plus? Qu’en est-il des stars de Manchester et Leicester, et y a-t-il quelqu’un que nous avons manqué?

Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.

Photo principale

Intégrer à partir de .