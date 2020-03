Jordan Henderson obtient une meilleure note que Kevin De Bruyne de Manchester City – HITC

La saison fantastique de Liverpool a aidé Jordan Henderson à être apprécié beaucoup plus qu’il ne l’était auparavant.

WhoScored a sorti son équipe de Premier League de 2020 hier soir et il n’est pas surprenant que Jordan Henderson en fasse partie au centre du parc.

Le skipper de Liverpool a eu une campagne fantastique pour les Reds et il obtient enfin la reconnaissance qu’il mérite pour ses performances et son leadership.

La valeur de Henderson était évidente quand il ne faisait pas partie de l’équipe de Liverpool quand ils ont été martelés par des gens comme Watford et Chelsea.

La seule surprise de la liste est qu’Henderson (7,76) a obtenu une meilleure note que son homologue de Manchester City, Kevin de Bruyne. (7.67)

Le Belge est sans doute le meilleur milieu de terrain de la Premier League avec huit buts et 17 passes décisives à ce jour. De Bruyne a un but et quatre passes décisives en championnat en 2020, contre deux buts et trois passes décisives pour Henderson.

Cependant, l’influence du skipper de Liverpool sur l’équipe, à la fois sur le terrain et en dehors, a été l’une des principales raisons pour lesquelles les Reds ont été si bons en championnat cette saison.

Une médaille des vainqueurs de la Premier League est imminente maintenant, tant que la ligue est terminée, et cela devrait très bien se placer à côté de la médaille de la Ligue des champions de Henderson dans son armoire à trophées.