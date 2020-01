Jordan Tillson quitte la ville d’Exeter pour le comté de Ross

LINCOLN, ANGLETERRE – 12 MAI: Jordan Tillson d’Exeter City lors de la Sky Bet League Two Play Off Semi Final: Première étape entre Lincoln City et Exeter City au Sincil Bank Stadium le 12 mai 2018 à Lincoln, en Angleterre. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Le côté écossais de la Premiership Ross County a confirmé qu’il avait signé Jordan Tillson de Exeter City, sous réserve d’une autorisation internationale.

Le comté de Ross signe Jordan Tillson de la ville d’Exeter

S’adressant au site officiel du comté de Ross, les managers Steven Ferguson et Stuart Kettlewell ont déclaré: «Nous sommes ravis de faire venir quelqu’un comme Jordan qui, à 26 ans, a eu une grande expérience dans le football anglais.

“Il est venu vers nous très bien recommandé et nous avons vraiment hâte qu’il se joigne au groupe et fasse partie de notre club.”

Tillson possède une vaste expérience au sein de la Ligue anglaise de football, ayant passé la majorité de sa carrière avec Exeter City dans la Ligue deux.

Le joueur de 26 ans a fait ses débuts avec les Grecs en 2014; cependant, avant cela, il avait rétrospectivement deux périodes de prêt avec Gloucester City et Chippenham Town.

Par la suite, il est devenu un pilier de la défense d’Exeter. La saison dernière, il a disputé 21 matchs alors que son équipe terminait neuvième de la Ligue deux.

Cependant, il est tombé en disgrâce à St James Park, ne faisant que deux apparitions dans la première moitié de la campagne 2019/20.

En raison d’être jugé excédentaire, Tillson a choisi de rejoindre le comté de Ross dans la Premiership écossaise.

Les Staggies occupent actuellement le huitième rang de la Premiership écossaise, avec 21 points en 20 matchs.

Le comté a actuellement trois points d’avance sur Hamilton, qui occupe la place des éliminatoires de la relégation. En conséquence, les co-managers Ferguson et Kettlewell espèrent que leur forme pourra s’améliorer dans la seconde moitié de la saison.

Ils sont actuellement sans victoire à leurs trois derniers matchs et n’ont que deux victoires en 14 matches de championnat.

Le comté de Ross affrontera le club de la ligue inférieure, Ayr, dans la Coupe d’Écosse, avant d’accueillir Hearts dans un match décisif de la table de la Scottish Premiership.

