Jorge Amor Ameal n’a pas esquivé un possible bris d’égalité contre River: “Comment ne pas aimer une finale avec eux?”

La bouche a un match crucial contre Colon dans Santa Fe ce vendredi du 21.10 avec l’arbitrage de Diego Abal et par l’écran de TNT Sports. Le Xeneize doit gagner si ou s’il doit continuer dans la lutte pour Super ligue, qui l’a comme escorte de Rivière Trois points d’écart.

Si l’ensemble dirigé par Miguel Angel Russo parvient à gagner dans les deux matchs manquants et Rivière l’un gagne mais tombe sur l’autre, il y aura égalité d’unités et ils devront définir en finale un match unique et sur un terrain neutre. Une opportunité unique pour La bouche pour couper avec la sécheresse dans laquelle le millionnaire l’a vaincu cinq fois de suite dans les définitions au corps à corps.

Jorge Amor Ameal n’a pas esquivé le sujet et a déclaré: “Comment ne pas aimer une finale avec eux? C’est la fête du football et nous la célébrons.” En outre, il a ajouté: “Je ne doute pas que nous puissions nous battre de manière égale dans un match. Cette équipe s’améliore. Il n’y a pas de discussion sur la puissance du jeu que nous avons.”

D’un autre côté, il a déploré Rivière Il n’a pas perdu de points à La Plata dimanche dernier. “Nous pensions que le match contre Étudiants cela pourrait être une charnière, mais cela ne s’est pas produit “, a déclaré le président de Boca. Cependant, il était excité:” Nous aimerions que vous les perdiez ce samedi “, a-t-il déclaré. Ameal en dialogue avec TyC Sports. Le millionnaire recevra Défense et La justice depuis 19.40 dans le Monumental avec l’arbitrage de Fernando Echenique.

La bouche il veut combattre le championnat jusqu’à la fin et pour cela, il doit obtenir les trois points ce vendredi contre Sabalero. Ensuite, il pensera au voyage Venezuela faire face Caracas et mettra fin à la Super ligue contre Gymnastique dans la Bomboneraquand Diego Armement Maradona retour au stade du Xeneize.