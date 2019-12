Jorge Broun aborde la gymnastique de Diego Maradona

Avant le départ éventuel d'Alexis Martín Arias, La gymnastique devra se rendre au marché des passes pour trouver un archer Dans l'attente de la saison prochaine.

L'un de ceux soulignés par Diego Maradona n'est ni plus ni moins que Jorge 'Fatura' Broun, qui vient de résilier son contrat aux Ludogorets en Bulgarie.

Sans aller plus loin, l'ancien gardien de Colón et Rosario Central a évoqué la possibilité de rejoindre l'équipe de La Plata et d'être dirigé par Maradona.

"S'intéresser à la gymnastique et d'autres clubs en Argentine. Avant de voyager à Ezeiza J'ai eu une conversation avec Gallego Méndez, que nous parlons de sport et pas plus que ça. On le verra, aujourd'hui mon représentant gère la situation ", a déclaré Fatura lors d'un dialogue avec TyC Sports.

Et dans la même veine, il a ajouté: "Je n'ai jamais imaginé qu'il pourrait y avoir une communication avec Diego. Evidemment Diego se mobilise, tout le monde sait ce qu'il génère autour de lui".

Il faut se rappeler que le premier gardien pointé par Maradona était Gaspar Servio, mais l'ancien gardien de but de Dorados a organisé son arrivée à Guaraní en provenance du Paraguay. Maintenant, toutes les armes pointent sur Broun. Cela arrivera-t-il?