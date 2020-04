Jorge Jesús se rend à Messi et Cristiano

Le monde du football cède toujours aux grandes fissures. La plupart des entraîneurs, des joueurs et des fans savent reconnaître qui sont les meilleurs au monde et sont chargés de montrer leur admiration. Au 21e siècle, il y a eu, et il y a, deux footballeurs qui se sont démarqués des autres et qu’avec leur “compétition” individuelle ils portent faire profiter les fans de ce sport pendant plus d’une décennie.

Alex Carazo

Tellement Messi comme Cristiano Ronaldo Ils sont considérés comme deux joueurs distincts, comblant toujours l’écart entre ce qui est pour beaucoup les D10 du football et la star portugaise. L’un des derniers à s’être rendu au niveau des deux étoiles est Jorge Jesus. L’entraîneur actuel de Flamengo a publié une photo sur Instagram pour saluer les deux footballeurs dans les matchs auxquels il les a affrontés.

Jorge Jésús a écrit: “Une exaltation à l’art et au talent des stars du football mondial symbolisées par les rencontres avec Cristiano et Messi dans les matchs des champions. Ce sont des stars qui ravissent les fans avec des mouvements brillants et rendre ce sport si excitant“

L’entraîneur portugais est l’un des milliers d’exemples de personnalités importantes du monde du football qui ont publiquement montré leur admiration pour Messi et Cristiano. De son côté, l’entraîneur de Flamengo vient de remporter la Copa Libertadores, la ligue brésilienne et la super coupe du Brésil en 2019, trois titres qu’il ajoute à sa longue liste de trophées remportés, principalement au Portugal.