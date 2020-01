Jorge Luis Pinto a parlé du Millonarios FC

L’ancien entraîneur de l’ambassadeur est clair sur ce qu’il veut voir sur Los Azules.

Après avoir quitté le club de Bogotá, l’entraîneur a parlé de son entrée dans le club et a déclaré que la même situation qu’il vivait, Miguel Ángel Russo vivait et maintenant Alberto Gamero vit: du leadership, ils promettent de respecter un projet et de mettre sur pied un campus mais quand vient le temps de fermer les signatures et de se conformer à ce qui est demandé par le personnel technique ne le font pas.

De plus, l’entraîneur a dit qu’il aimerait que les millionnaires fassent ce que font l’Atlético Nacional et Júnior de Barranquilla et qu’il regrette d’avoir signé des joueurs qui n’étaient peut-être pas pour l’ambassadeur à l’époque. Il note que son séjour au club n’a pas été mauvais et qu’il se retrouve avec un bon goût à cet égard, même s’il ne comprenait pas comment bien jouer après la chute de 4 ou 5 matchs consécutifs. “J’adorerais courir l’Atlético Nacional” était la fermeture de l’entraîneur.