Jorge Mendes et toute son équipe, y compris Cristiano Ronaldo, Mourinho, Joao Felix, Joao Cancelo, Bernardo SIlva, Gonçalo Guedes et Rui Patricio, ont fait don de 150 000 masques au total à l’hôpital de San Antonio à Porto. Le matériel aidera le travail des médecins et des infirmières travaillant en première ligne de la lutte contre Covid-19. Le journal Marca le rapporte.