Jorge Sánchez admet que Funes Mori était un grand objectif

Les Eagles ont perdu 2 à 1 contre Rayados dans ce qui était le premier match de la grande finale.

Après avoir fait un énorme effort après être resté avec un homme de moins après l'expulsion du côté Sebastian Cordova, et presque atteint une égalité héroïque, les hommes de Herrera étaient satisfaits et avec goût après être tombés vaincus devant Monterrey dans ce qui était le premier match de la finale

Le côté des crèmes, Jorge Sánchez, ne pouvait pas nier que le but du jumeau Funes Mori était un grand but mais lui avait également fait savoir que ce but était un but circonstanciel. De plus, le joueur était très optimiste pour dimanche, où il a admis que l'équipe va gagner à domicile, a également fait preuve de solidarité avec son coéquipier Cordova, qui a vu le carton rouge à 52 ′ après une entrée difficile à Vangioni. "Avec 10 hommes, de grandes choses ont été faites, maintenant avec 11, nous allons tout sortir pour les battre", a déclaré le camp.

📹 | GOLAZO OLGOLAZO 🔥GOLAZO OLGOLAZO 🔥

Tu es fou "Twin! 🤯

Revivez l'annotation de @ Rogelio7Funes 7⃣🇦🇷 # SíSeHace 💪🏻 # ArribaElMonterrey 🔵⚪ pic.twitter.com/cnLzv5ByDk

– Rayados (@Rayados) 27 décembre 2019