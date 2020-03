Jorge Valdivia a poursuivi Colo Colo »Pressfootball

Jeudi 05 mars 2020

La roue actuelle de Morelia a été déposée contre le concessionnaire pour manque d’accords qui ont été conclus depuis que le «magicien» a défendu le cadre populaire entre 2017 et 2019. Le «10» a également exigé la collecte des matchs amicaux non joués, plus de réalisations par objectifs les sports.

Les conflits entre Blanco et Negro ne s’arrêtent pas, car cette fois l’ancien chauffeur de Colo Colo et actuel joueur de Morelia, Jorge Valdivia, a poursuivi le concessionnaire pour 356 millions de pesos, en raison de la prétendue violation des avantages sociaux lors de la défense des albos en 2017 et 2019.

Selon La Tercera, l’ancien “10” du populaire a accusé le manque d’accords à son arrivée dans l’équipe qui dirigeait alors Pablo Guede. L’un d’eux, un lien qui les unirait en échange de 1,8 million de dollars. Le montant couvre le contrat de travail, le contrat de transfert de droits d’image et le transfert de droits économiques.

En plus de cela, le “ magicien ” a déclaré à son arrivée qu’il recevrait la collecte totale d’un ami qui serait organisé dans un délai défini de 12 mois à compter de la signature de l’accord ou en échange de 200000 dollars liquides, quelque chose qui ne s’est jamais produit. car cela n’a jamais été fait.

L’appel a été rendu il y a près d’un mois (7 février) au tribunal du travail de Santiago, où il est ajouté que le «magicien» a demandé à être payé 5 millions de dollars en liquide pour avancer dans la Copa Libertadores, mais s’ils n’ont pas contesté le tournoi ils devaient lui annuler 10 millions de pesos s’il jouait la moitié des minutes de la saison.

Du club, ils se sont défendus en soulignant qu’ils ont payé «fidèlement et en temps opportun» la rémunération totale et les autres avantages sociaux. La polémique entre le volant et la directive est déchaînée.