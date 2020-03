Jorman Campuzano intéresse Séville en Espagne: marché des transferts | Colombiens à l’étranger

La réalité de Jorman Campuzano a changé du ciel à la terre depuis l’arrivée de l’entraîneur Miguel Ángel Russo à Boca Juniors. Le milieu de terrain colombien a été l’un des relégués par Gustavo Alfaro, le précédent entraîneur, mais cette année, il a disputé les sept matchs qui ont mené au titre xeneize de la Super League argentine.

Au-delà du démarrage, de l’ajout de minutes et de continuité, Cesarense était une pièce fondamentale pour Russo. Quand il devait marquer et jouer dur, il le faisait; De plus, en raison de ses caractéristiques, il a livré et distribué le ballon avec élégance et précision.

Ces caractéristiques ont déjà attiré l’attention d’un club qui a remporté des titres importants en Europe. Selon la presse espagnole, Campuzano, 23 ans, s’intéresse à Séville, et l’un des directeurs sportifs les plus prestigieux du Vieux Continent, le célèbre Monchi, l’a déjà étudié pour être un renfort au milieu de l’année.

Séville, championne de la Ligue européenne cinq fois, ne serait pas la seule équipe de ce continent à avoir déjà jeté les yeux sur Jorman. Selon ‘TyC Sports’, Porto, Bayer Leverkusen et Marseille ont également en leur possession le CV du Colombien et des vidéos de ses meilleures performances avec Boca.